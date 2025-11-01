Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Liptovský Mikuláš zdolal doma Petržalku 4:2

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Tretí duel za sebou zvládli hráči Šamorína, tentokrát zvíťazili na pôde Zvolena 3:1.

Autor TASR
Bratislava 1. novembra (TASR) - Futbalisti Liptovského Mikuláša zdolali v 15. kole MONACObet ligy doma Petržalku 4:2. Liptáci síce od 34. minúty prehrávali po góle Miloša Kapura, no ešte do polčasovej prestávky vyrovnali. V 74. minúte už viedli o dva góly a skóre uzavrel striedajúci Adrián Macejko v nadstavenom čase. V neúplnej tabuľke sú domáci na treťom mieste o bod za Zlatými Moravcami.

Tretí duel za sebou zvládli hráči Šamorína, tentokrát zvíťazili na pôde Zvolena 3:1.



MONACObet liga - 15. kolo:

MFK Tatran Liptovský Mikuláš - FC Petržalka 4:2 (1:1)

Góly: 40. Laura (z 11m), 61. Gladiš, 74. Bartoš, 90. Macejko - 34. Kapur, 89. Deligiannis. Rozhodovali: Vrábeľ - Tokoš, Ukropová, ŽK: Laura, Marek, Kuchárik - Hlavatý, Deligiannis, Sliacky, Kapur.



MFK Zvolen - FC ŠTK 1914 Šamorín 1:3 (0:2)

Góly: 47. Gono - 13. Varga, 36. Lamin Marong, 57. Vieira Cardoso. Rozhodovali: Sučka - Hancko, Hrobárik, ŽK: Gono, Nosko, Köröš, Tóth - Avetisian, Kucman, Csorba, Pavúk.



MŠK Považská Bystrica - MŠK Púchov 0:1 (0:1)

Góly: 16. Kucharčík (vlastný). Rozhodovali: Malárik - Lauer, Ralbovský, ŽK: Čurik, Zemko, Tancík, Čongrády - Sluka, Straňák, Kopičár, Kapuš, Mráz, Moško.
