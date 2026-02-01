< sekcia Šport
Liptovský Mikuláš zdolal Duklu Michalovce 7:5
Michalovce nenadviazali na cenný triumf nad Slovanom, hoci sa už vo 4. minúte ujali vedenia zásluhou Miroslava Macejka.
Autor TASR
Michalovce 1. februára (TASR) - Hokejisti HK 32 Liptovský Mikuláš ukončili šnúru štyroch prehier v Tipsport lige. V nedeľnom stretnutí 44. kola uspeli na ľade Dukly Michalovce 7:5, domáci vyšli naprázdno po predchádzajúcich troch víťazstvách.
Michalovce nenadviazali na cenný triumf nad Slovanom, hoci sa už vo 4. minúte ujali vedenia zásluhou Miroslava Macejka. Liptáci však ešte v prvej dokonale otočili skóre štyrmi gólmi a náskok si už dokázali udržať. V tabuľke si tak udržali trojbodový náskok pred svojím súperom a majú zápas k dobru. Dvoma gólmi a asistenciou sa prezentoval Xavier Ormier, bilanciu 1+2 mal Matúš Vojtech.
Tipsport liga - 44. kolo:
HK Dukla Michalovce – HK 32 Liptovský Mikuláš 5:7 (1:4, 2:1, 2:2)
Góly: 4. Macejko (Matta), 27. Spodniak (Fominych, Stripai), 33. Roy (J. Martel, Roman), 55. Virtanen (Roy, Spodniak), 58. Fominych (Safaralejev, Meliško) – 5. Vojtech (Cormier, Robertson), 7. Tritt (Farren, Flood), 8. Cormier (Sukeľ, Vojtech), 15. Šandor (Sukeľ, Fekiač), 24. Robertson (Tritt, Farren), 56. Cormier (Vojtech, Fekiač), 57. Vankúš (Fekiač). Rozhodovali: Konc, Orolín – Tomáš, Durmis, vylúčení: 2:5 na 2 min., presilovky: 2:0, oslabenia 0:1, 1406 divákov
Michalovce: Glosár (8. Durný) – Marcinko, Meliško, Kubka, Stripai, Roman, Macejko, Hrabčák – J. Martel, Roy, Virtanen – Matta, Kytnár, Spodniak – Fominych, Šmida, Baptiste – Varga, Bartánus, Safaralejev
Liptovský Mikuláš: Houser – Robertson, Čajkovič, Lalík, Flood, Fekiač, Kadlubiak, Bily – Vojtech, Cormier, Sukeľ – Farren, Tritt, Záborský – Šandor, Vankúš, Nespala – Podolinský, Uhrík, Ferkodič
