Liptovský Mikuláš zdolal Košice 2:1 na Tatranskom pohári

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Po triumfe 6:2 nad Prešovom zdolali aj Košice 2:1.

Autor TASR
Poprad 30. augusta (TASR) - Hokejisti MHk 32 Liptovský Mikuláš zvíťazili aj vo svojom druhom zápase na 78. ročníku Tatranského pohára. Po triumfe 6:2 nad Prešovom zdolali aj Košice 2:1. Pre "oceliarov" je to naopak druhá prehra.



78. ročník Tatranského pohára, piatok:

HC Košice - MHk 32 Liptovský Mikuláš 1:2 (0:0, 1:1, 0:1)

Góly: 30. Jellúš (Mikúš, Chovan) – 33. Šandor (Ferkodič, Elyniuk), 57. Flood (Réway). Rozhodovali: Kalina, Smrek – Pribula, Šoltés, vylúčení: 3:3 na 2 min., navyše Lamper a Havrila 5 min. + DKZ za napadnutie, Robertson – 5 min. za hrubosť, presilovky: 0:1, oslabenia: 0:0.



Košice: Jurčák – Rosandič, Barger, Mitro, Bučko, Hudec, Bartoš, Zuščák – Mikúš, Chovan, Jellúš – Petráš, Krivošík, Plochotnik – Rogoň, Havrila, Lamper – Kvietok, Kohút, Bartoš

Liptovský Mikuláš: Surák – Robertson, Bíly, Flood, Lalík, Jendroľ, Fekiač, Mezovský – Sukeľ, Cormier, Ferkodič – Réway, Elyniuk, Šandor – Nespala, Tritt, Vojtech – Kotvan, Vankúš, Kuba
