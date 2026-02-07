< sekcia Šport
Liptovský Mikuláš zdolal Košice 3:1
Autor TASR
Liptovský Mikuláš 7. februára (TASR) - V sobotňajšom zápase 46. kola hokejovej Tipsport ligy prekvapil deviaty Liptovský Mikuláš tretí tím tabuľky a nad Košicami zvíťazil 3:1. Víťazná séria hostí sa tak skončila na čísle sedem.
Košičania sa ujali vedenia na začiatku druhej tretiny po góle Filipa Krivošíka v presilovke, ešte v prostrednej časti však Liptáci otočili skóre zásluhou Lukáša Lalíka a Tomáša Záborského. V závere pridal poistku gólom do prázdnej bránky Timur Ibragimov. Mikulášania si v šiestom vzájomnom zápase v tejto sezóne pripísali druhé víťazstvo nad úradujúcim majstrom.
Tipsport liga - 46. kolo:
HK 32 Liptovský Mikuláš - HC Košice 3:1 (0:0, 2:1, 1:0)
Góly: 28. Lalík (Nespala, Vankúš), 39. Záborský (Ferkodič, Robertson), 59. Ibragimov - 22. Krivošík (Jellúš, Mikúš). Rozhodovali: Snášel, Orolin - Durmis, Stanzel, vylúčení: 5:5 na 2 min., presilovky: 1:1, oslabenia 0:0, 817 divákov.
L. Mikuláš: Lebedeff - Robertson, Kozák, Čajkovič, Flood, Fekiač, Lalík, Sejna, Kadlubiak - Ferkodič, Cormier, Sukeľ - Kotvan, Tritt, Ibragimov - Šandor, Vankúš, Nespala - Uhrík, Záborský
Košice: Jurčák - Bučko, Rosandič, Ferenc, Dachnovskij, Bartoš, Šedivý, Zuščák, Mitro - Mikúš, Jellúš, Petráš - Lunter, Krivošík, Plochotnik - Lamper, Havrila, Rogoň - Liščinský, Varga, Kvietok
