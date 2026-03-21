Liptovský Mikuláš zdolal Považskú Bystricu 4:2
Autor TASR
Bratislava 21. marca (TASR) - Futbalisti Liptovského Mikuláša zvíťazili v zápase 21. kola druhej najvyššej súťaže MONACObet ligy nad Považskou Bystricou 4:2. Dva góly zaznamenal Matej Franko. Liptáci hrali od 57. minúty presilovku, keď videl druhú žltú kartu Péter Kotroczó. V tabuľke je Tatran na treťom mieste o skóre za Zlatými Moravcami, oba tímy strácajú na vedúcu Banskú Bystricu dvanásť bodov.
Matej Starší rozhodol v 80. minúte o výhre štvrtého Zvolena na ihrisku Interu Bratislava 1:0. Rovnakým výsledkom sa skončil aj zápas v Lehote pod Vtáčnikom, kde domáci využili vylúčenie Marca Bortoliho a pripísali si dôležité tri body proti „béčku“ Žiliny. Po výhre sa totiž posunuli na 12. miesto, bod nad zónu zostupu. Bodovo je na tom rovnako aj Púchov, ktorý doma zdolal poslednú Starú Ľubovňu tiež 1:0. Východniari strácajú na priečku zaisťujúcu istotu zotrvania v súťaži päť bodov.
MONACObet liga - 21. kolo:
MŠK Púchov - Stará Ľubovňa Redfox Football Club 1:0 (1:0)
Góly: 44. Lacko. Rozhodcovia: Ziemba - Bednár, Gallik, ŽK: Tandara, Vavrík - Krawczyk, Kousal, Hudak, 620 divákov.
OFK Baník Lehota pod Vtáčnikom - MŠK Žilina B 1:0 (1:0)
Góly: 38. Šmatlák. Rozhodcovia: Gemzický - Hrmo, Šága, ČK: 36. Bortoli (Žilina), ŽK: Tatar, Benko - Rehák, Škvarka, 870 divákov.
MFK Tatran Liptovský Mikuláš - MŠK Považská Bystrica 4:2 (1:0)
Góly: 46. a 80. Franko, 30. Gerát, 84. Slaninka - 82. Kabat, 90. Kucharčík. Rozhodcovia: Čiernik - Pacák, Bereš, ČK: 57. Kotroczó (Považská Bystrica) po druhej ŽK, ŽK: Mráz, Holp - Kotroczó, 701 divákov.
FK Inter Bratislava - MFK Zvolen 0:1 (0:0)
Góly: 80. Starší. Rozhodcovia: Gorel - Maliňák, Lenický, ŽK: Mihálek, Matallana - Filipiak, Gaško, Tóth, Gono.
