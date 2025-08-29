< sekcia Šport
Tatranský pohár: Liptovský Mikuláš zdolal Prešov 6:2
Liptáci dosiahli v príprave na novú sezónu štvrté víťazstvo za sebou, pričom prehrali iba v úvodnom zápase.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Poprad 29. augusta (TASR) - Hokejisti MHk 32 Liptovský Mikuláš zvíťazili v úvodnom zápase 78. ročníka Tatranského pohára v Poprade nad HC Prešov 6:2. Na výsledku sa najvýraznejšie podieľal útočník Liptákov Jakub Nespala, ktorý nazbieral štyri kanadské body za asistencie. Od 19.00 h bol na programe zápas HK Poprad - HC Košice.
Liptáci dosiahli v príprave na novú sezónu štvrté víťazstvo za sebou, pričom prehrali iba v úvodnom zápase. Pre Prešovčanov to bol tretí duel prípravy, v ktorej zatiaľ dosiahli iba jedno víťazstvo.
Liptáci dosiahli v príprave na novú sezónu štvrté víťazstvo za sebou, pričom prehrali iba v úvodnom zápase. Pre Prešovčanov to bol tretí duel prípravy, v ktorej zatiaľ dosiahli iba jedno víťazstvo.
78. ročník Tatranského pohára, piatok:
HC 21 Prešov - MHk 32 Liptovský Mikuláš 2:6 (1:3, 1:2, 0:1)
Góly: 17. Zöld (Jokeľ, Cibák), 38. A. Novota (Cibák) - 6. Vojtech (Nespala, Tritt), 12. Elynuik (Šandor, Réway), 16. Tritt (Nespala, Vojtech), 31. Vojtech (Tritt, Nespala), 37. Robertson (Kuba, B. Kotvan), 44. Flood (Lalík, Nespala).
Prešov: Janus - Hain, Hudec, Semaňák, Eperješi, M. Novota, Cibák, Haborák - A. Novota, Dickinson, Hannoun - Valigura, Matej Paločko, Sloboda - Zöld, Frič, Jokeľ - Chalupa, Pulščák, T. Varga - Saxa
L. Mikuláš: Lebedeff - Bíly, Robertson, Mezovský, Flood, F. Fekiač, Lalík, D. Jendroľ - Ferkodič, Cormier, J. Sukeľ - Šandor, Elynuik, Réway - Vojtech, Tritt, Nespala - Kuba, Vankúš, B. Kotvan
HC 21 Prešov - MHk 32 Liptovský Mikuláš 2:6 (1:3, 1:2, 0:1)
Góly: 17. Zöld (Jokeľ, Cibák), 38. A. Novota (Cibák) - 6. Vojtech (Nespala, Tritt), 12. Elynuik (Šandor, Réway), 16. Tritt (Nespala, Vojtech), 31. Vojtech (Tritt, Nespala), 37. Robertson (Kuba, B. Kotvan), 44. Flood (Lalík, Nespala).
Prešov: Janus - Hain, Hudec, Semaňák, Eperješi, M. Novota, Cibák, Haborák - A. Novota, Dickinson, Hannoun - Valigura, Matej Paločko, Sloboda - Zöld, Frič, Jokeľ - Chalupa, Pulščák, T. Varga - Saxa
L. Mikuláš: Lebedeff - Bíly, Robertson, Mezovský, Flood, F. Fekiač, Lalík, D. Jendroľ - Ferkodič, Cormier, J. Sukeľ - Šandor, Elynuik, Réway - Vojtech, Tritt, Nespala - Kuba, Vankúš, B. Kotvan