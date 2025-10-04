< sekcia Šport
Liptovský Mikuláš zdolal Šamorín 2:1 v 11. kole
Petržalka nebodovala v druhom dueli za sebou, z Lehoty pod Vtáčnikom si odniesla prehru 0:1.
Autor TASR
Bratislava 4. októbra (TASR) - Futbalisti Liptovského Mikuláša si pripísali prvé víťazstvo po dvoch stretnutiach MONACObet ligy a posunuli sa na tretie miesto tabuľky. V sobotnom zápase 11. kola zdolali hráčov Šamorína 2:1. Petržalka nebodovala v druhom dueli za sebou, z Lehoty pod Vtáčnikom si odniesla prehru 0:1.
MONACObet liga - 11. kolo:
Slávia TU Košice - Dynamo Malženice 2:2 (1:0)
Góly: 36. Hiba, 84. Harvila - 62. Druga, 65. Kurej. Rozhodcovia: Vrábeľ - Hrenák, Železňák, ŽK: Korba, Vancák - Horvát, Mikoláš, Turanský, 420 divákov.
FK Inter Bratislava - MŠK Púchov 0:0
Rozhodcovia: Kolofik - Hrmo, Melicher, ŽK: Garcia - Kapuš, Lacko, 347 divákov.
OFK Baník Lehota pod Vtáčnikom - FC Petržalka 1:0 (0:0)
Gól: 64. Šmatlák (z 11 m). Rozhodcovia: Vaňo - Roszbeck, Kardelis, ŽK: Sibanda, Kucman - Appiah, Konan, Bajtoš, Hlavatý, Alabi, Cruce-Corcy, 850 divákov.
MFK Tatran Liptovský Mikuláš - FC ŠTK 1914 Šamorín 2:1 (1:0)
Góly: 15. Okonji, 90. Laura - 72. Vieira. Rozhodcovia: Očenáš - Vass, Hrobárik, ŽK: Okonji, Mičuda, Kuchárik, Staš, Laura - Castellano, Raška, Chropovský, 522 divákov.
MŠK Považská Bystrica - MŠK Žilina B 1:1 (1:1)
Góly: 45. Božik - 12. Petruška. Rozhodcovia: Glova - Poláček, Pacák, ŽK: Cisár, Teplan, Matejčík, Václav - Oravec, Traore, Beňadik, Šamaj, ČK: 52. Sloboda (P. Bystrica), 675 divákov.
