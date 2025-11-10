Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Liptovský Mikuláš získal do tímu amerického brankára Housera

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Tridsaťtriročný Houser pôsobil v uplynulej sezóne na farme Buffala Sabres v AHL v tíme Rochester Americans a v nižšej ECHL v klube Jacksonville Icemen.

Autor TASR
Liptovský Mikuláš 10. novembra (TASR) - Hokejistov HK 32 Liptovský Mikuláš posilnil americký brankár Michael Houser, ktorý má na konte aj šesť zápasov v zámorskej NHL. Účastník Tipsport ligy o jeho príchode informoval prostredníctvom sociálnej siete.

Tridsaťtriročný Houser pôsobil v uplynulej sezóne na farme Buffala Sabres v AHL v tíme Rochester Americans a v nižšej ECHL v klube Jacksonville Icemen. Za Buffalo odchytal v NHL štyri duely v sezóne 2020/21 a ďalšie dva v ročníku 2021/22. V AHL nazbieral celkovo viac ako 130 štartov a v ECHL viac ako 300.
