Liptovský Mikuláš získal obrancu Čajkoviča na striedavé štarty

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Pre 20-ročného obrancu pôjde o návrat do najvyššej súťaže po necelom roku.

Autor TASR
Liptovský Mikuláš 15. januára (TASR) - Klub slovenskej hokejovej extraligy HK 32 Liptovský Mikuláš získal obrancu Alexa Čajkovič na striedavé štarty z HC Nové Zámky. Liptáci o tom informovali na sociálnych sieťach.

Pre 20-ročného obrancu pôjde o návrat do najvyššej súťaže po necelom roku. V ročníku 2024/2025 v nej debutoval v drese Popradu, za ktorý odohral 12 zápasov. Následne sa presunul do Nových Zámkov, ktorým sa napokon nepodarilo udržať sa v najvyššej súťaži. V klube pokračoval aj v Slovenskej hokejovej lige. Čajkovič v nej v sezóne 2025/2026 nastúpil do 33 zápasov, v ktorých získal 18 bodov za 5 gólov a 13 asistencií.
