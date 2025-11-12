< sekcia Šport
Liptovský Mikuláš získal z Popradu obrancu Kotvana
V slovenskej najvyššej súťaži má na konte 205 odohratých zápasov, v českej extralige nazbieral 309 štartov.
Autor TASR
Bratislava 12. novembra (TASR) - Slovenský hokejový klub HK 32 Liptovský Mikuláš získal z Popradu skúseného 192 cm vysokého obrancu Oldricha Kotvana. Účastník Tipsport ligy o tom informoval na sociálnej sieti.
Kotvan odohral v tejto sezóne v drese „kamzíkov“ 11 zápasov s bilanciou 1 gól a 3 asistencie. V slovenskej najvyššej súťaži má na konte 205 odohratých zápasov, v českej extralige nazbieral 309 štartov.
Kotvan odohral v tejto sezóne v drese „kamzíkov“ 11 zápasov s bilanciou 1 gól a 3 asistencie. V slovenskej najvyššej súťaži má na konte 205 odohratých zápasov, v českej extralige nazbieral 309 štartov.