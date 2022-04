Liptovský Mikuláš zvíťazil 3:1 nad Žilinou v 2. zápase baráže

Vlci Žilina - MHk 32 Liptovský Mikuláš 1:3 (1:1, 0:1, 0:1)

Góly: 9. Macek (Petran, Skladaný) - 3. Kalousek (Cebák), 35. Mezovský, 56. Hovorka (Uhrík, Cebák). Rozhodovali: Smrek, Müllner - Hercog, Beniač,

Vylúčení: 5:6,

Presilovky: 0:0,

Oslabenia: 0:0,

3321 divákov.

/stav série: 1:1/



Vlci Žilina:

Škorvánek - Šidlík, Jansons, Sloboda, Petran, Hřebíček, Drtina - Petráš, Šmída, Safaralejev - Tibenský, Skladaný, Macek - Koyš, Markovič, Mikula - Vybiral, Linet, Cíger - Lopušan, Rehák

MHk 32 Liptovský Mikuláš:

Lietava - Ventelä, Cebák, Varttinen, Kurali, Mezovský, Pavúk - Šiksatdarov, Hovorka, Kriška - Paločko, Elo, Handlovský - Haluška, Walega, Uhrík - Ďuriš, Babka, Kalousek - Dunčko

Žilina 18. apríla (TASR) - Hokejisti MHk 32 Liptovský Mikuláš zvíťazili v druhom stretnutí baráže o účasť v Tipos extralige na ľade Vlkov Žilina 3:1 a vyrovnali stav série na 1:1 na zápasy. Tretí duel je na programe vo štvrtok v Mikuláši.Druhý duel barážovej série sa hral od začiatku vo veľkej intenzite a mužstvá si na ľade nedarovali ani kúsok miesta. Úvod vyznel lepšie pre hostí, keď sa v 3. minúte presadil štvrtý útok. Cebák prihral Kalouskovi a ten trafil k pravej žŕdke. Žilina sa dostala do tlaku pri vylúčení Šiksatdarova, ale vyrovnať sa jej podarilo až o pár minúte neskôr. Po buly sa do strely oprel Petran, Lietava zasiahol, ale na dorážku Maceka bol už krátky - 1:1. Aj v ďalšom priebehu predvádzali obe mužstvá dynamický hokej s množstvom šancí.V druhej tretine boli aktívnejší domáci hráči, ktorí na niekoľko minút zatlačil súpera do obranného pásma, no paradoxne inkasovali oni. Brankár Liptákov Lietava predviedol niekoľko výborných zákrokov po sebe a v 35. minúte sa mu odvďačil Mezovský, keď z nenápadnej akcie na druhýkrát bekhendom poslal hostí do vedenia.V treťom dejstve sa Žilinčania snažili o vyrovnanie, ale nevedeli nájsť recept na Lietavu. S pribúdajúcim časom sa na ľade množili aj ostré zákroky a duel rozkúskovali aj pästné súboje. Liptáci nakoniec rozhodli v 56. minúte, keď Uhrík vysunul do nájazdu Hovorku a ten bekhendovým blafákom upravil na 3:1. Žilina vyskúšala v závere hru bez brankára, no duel už nezdramatizovala.