Liptovský Mikuláš zvíťazil na ľade HK Poprad 4:3 po predĺžení
Autor TASR,aktualizované
Poprad 23. novembra (TASR) - Hokejisti HK 32 Liptovský Mikuláš zvíťazili na ľade HK Poprad 4:3 po predĺžení v nedeľňajšom stretnutí 22. kola Tipsport ligy. Domácim „kamzíkom“ tak ukončili sériu štyroch víťazstiev a v druhom zápase za sebou získali dva body po obrate.
Poprad poslal do vedenia v 9. minúte v presilovke spomedzi kruhov Bjalončík. V 12. minúte síce vyrovnal na 1:1 zblízka Vankúš, ale domácim prinavrátil vedenie ešte pred prestávkou po peknej kombinácii Nauš. V prostrednej časti sa skóre nemenilo, ale hneď na začiatku tretieho dejstva zvýšil na 3:1 z predbránkového priestoru Urbánek. Liptáci však okamžite odpovedali, ich rýchlu akciu zakončil presne Ibragimov. V 57. minúte ušiel domácej obrane Záborský a po jeho prihrávke Cormier prekonal Parksa, takže o víťazovi nebolo po 60 minútach hry rozhodnuté. V predĺžení vybojoval pre hostí bod navyše z dorážky Tritt.
Tipsport liga - 22. kolo:
HK Poprad - HK 32 Liptovský Mikuláš 3:4 po predĺžení (2:1, 0:0, 1:2 - 0:1)
Góly: 9. Bjalončík (Cracknell, Calof), 18. Nauš (Calof, Bjalončík), 41. Urbánek (Nauš, Šotek) - 12. Vankúš (J. Sukeľ), 41. Ibragimov (Tritt, Vojtech), 57. Cormier (Záborský, F. Fekiač), 64. Tritt (Záborský). Rozhodcovia: Kalina, Jobbágy - Frimmel, Tvrdoň, vylúčení: 4:2 na 2 min., presilovky: 1:0, oslabenia 0:0, 1977 divákov
Poprad: Parks - Lefebvre, Sproul, Malina, Bodák, Nemčík, Fereta - Bjalončík, Cracknell, Calof - Výhonský, Suchý, Török - Nauš, Urbánek, Šotek - Majdan, Kundrik, Stanček
L. Mikuláš: Houser - Lalík, Robertson, Flood, F. Fekiač, Kotvan, Bíly, D. Jendroľ - J. Sukeľ, Cormier, Ferkodič - Ibragimov, Tritt, Vojtech - Záborský, Uhrík, Sejna - Nespala, Vankúš, Šandor
hlasy po zápase /zdroj: JOJ Šport/:
Jozef Budaj, asistent trénera Popradu: „Mali sme dobrý vstup do zápasu, nepodarilo sa nám premeniť niektoré šance. Samozrejme, súper bol kvalitný a na konci dňa berieme určite aj bod, ale boli sme blízko k tomu, aby sme mohli brať viac. Máme za sebou celkom dobrú sériu, aj dnes aspoň ten bod je. Urobili sme niektoré chyby a nepodarilo sa nám zvíťaziť, takže sa musíme poučiť a ísť ďalej so zdvihnutou hlavou.“
Aleš Totter, tréner L. Mikuláša: „Mám pocit hrdosti na tím, pretože sa nikdy nevzdáva. Zlý vstup do tretej tretiny, dostali sme gól na 1:3, po veľa tímoch by bolo. Dnes nám chýbal Réway, presilovky podľa toho vyzerali, ale som pyšný, tím bojuje, nikto na striedačke nepanikári, pracujeme a sme za to odmenení. Máme z víkendu 4 body proti náročným súperom. Veľmi nám pomohol gól na 2:3, čakali sme na ďalšiu príležitosť, dnes to nevyšlo v presilovke, ale vyšlo to v situácii, kde sme riskovali prihrávky na stred. V predĺžení sme sa nemohli dostať k puku, ale keď sme sa dostali, tak sme mali šancu. Od druhej tretiny sme boli trošku lepším tímom, takže zaslúžené dva body, rovnako ako so Slovanom.“
