Liptovský Mikuláš zvíťazil nad Nitrou 0:1 v 44. kole

TEL - 44. kolo:



HK Nitra - MHk 32 Liptovský Mikuláš 0:1 (0:0, 0:0, 0:1)



Gól: 47. Uhrík (Diakov, Vähätalo). Rozhodovali: Baluška, Štefik - Synek, Jedlička, vylúčení: 0:2, presilovky a oslabenia: 0:0, 3431 divákov.



Nitra: Kašík – Mezei, Green, Gajdoš, Bodák, Stacha, Vitáloš, Pupák – Baláž, Gill, Krivošík – A. Sýkora, Solenský, Lacka – Tvrdoň, Hrnka, Elmer – Leščenko, Bajtek, Čederle - Pekarčík



L. Mikuláš: Valent – Ventelä, Mezovský, Diakov, Bokroš, Hudec, Novajovský, Braun, Kapičák – Handlovský, Walega, Karsums – Kuru, Saari, Kriška – Uhrík, Vähätalo, Michalík – Štrauch, Šmída, Vankúš

HC '05 Banská Bystrica – HC Košice 2:4 (1:2, 1:0, 0:2)



Góly: 4. Troock (Ryczek), 29. Sojka (Tamáši) – 12. Southorn (Jääskeläinen), 18. Michal Chovan (Jääskeläinen, Rogoň), 46. Bartánus (Pollock), 60. Hovorka. Rozhodovali: Snášel ml., Crman – Staššík, Valo, vylúčení na dve min.: 8.6, presilovky: 0:2, oslabenia: 1:0, 2453 divákov



Banská Bystrica: Belányi – Holenda, Cormier, Luža, Ďatelinka, Kojo, Ryczek – Šoltés, Tamáši, Jendek – Troock, Kontos, Urbánek – Gašpar, Bíreš, J. Sukeľ – Gabor, Sojka, J. Uram



Košice: Janus – Olsson, Breton, L. Romančík, Southorn, Ferenc, Šedivý, A. Bartoš – Jääskeläinen, Michal Chovan, Rogoň – Bartánus, Pollock, Fejes – Lamper, Marek Slovák, Paršin – Hovorka, Linet, Havrila

HK GROTTO Spišská Nová Ves - HKM Zvolen 6:3 (0:1, 2:0, 4:2)



Góly: 21. Verbeek (Kerbashian, Majdan), 36. Verbeek (Majdan), 47. Kebashian (Beaudry), 47. Verbeek (Laporte, Kerbashian), 57. Verbeek (Majdan, Nellis), 60. Ališauskas (Vartovník) - 16. Marcinek (Huntebrinker, Hecl), 53. Kubka (Bondra, Jedlička), 56. Šiška. Rozhodovali: Goga, Kalina - Frimmel, Gegáň, vylúčení: 2:5 na 2 min., presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0, 2780 divákov.



Spišská Nová Ves: Melicherčík - Beaudry, Ordzovenský, Ališauskas, Malina, Valach, Ulander, Groch - Verbeek, Kerbashian, Majdan - Giľák, Nellis, Laporte - Džugan, Myklucha, Novák - Vartovník, Bortňák, Belluš - Šúty



Zvolen: Paterson - Messner, Rauhauser, Hraško, Hanna, Kubka, Hain, Sládok - Jedlička, Marcinek, Bondra - Mudrák, Šiška, Stupka - A. Barcík, Brumerčík, Csányi - Huntebrinker, Hecl

HK Dukla Ingema Michalovce - HK Poprad 2:4 (2:0, 0:2, 0:2)



Góly: 11. Matúš Paločko (Pereskokov, Osburn), 15. Suja (Glazkov) - 33. Bubela (Petráš), 38. Špirko, 50. Meliško (Drgoň), 59. Matej Paločko (Razgals). Rozhodovali: Korba, Jobbágy - Bogdaň, Stanzel, vylúčení: 5:8 na 2 min., presilovky: 1:0, oslabenia: 0:1, 2718 divákov.



Michalovce: Škorvánek - Bazevičs, Glazkov, Osburn, Hammond, Michalčin, Cibák, Pišoja - Pereskokov, Suja, Zabusovs - Puliš, Galamboš, Matúš Paločko - Garreffa, Buc, Bjalončík - Vašaš, Chalupa, Žitný



Poprad: Valluš - Kotvan, Vainio, Betker, Drgoň, Podlipnik, Meliško, Brincko, Jasečko - Razgals, Kolouch, Záborský - Svitana, Mlynarovič, Matej Paločko - Petráš, Bubela, Peresunko - Kukuča, Špirko, Sokoli

HC Slovan Bratislava - HC Mikron Nové Zámky 2:4 (1:1, 0:2, 1:1)



Góly: 9. Pecararo (Takáč), 44. Harris (MacKenzie, Takáč) - 12. J. Mikúš (Faith, Mamčics), 28. Loggins (Johnson, Klempa), 35. T. Mikúš (Farley, Roman), 56. T. Mikúš (Mamčics, Klempa). Rozhodovali: J. Konc ml., Orolín - Hercog, Knižka, vylúčení: 3:2 na 2 min., presilovky: 0:1, oslabenia: 0:0, 5634 divákov.



Slovan Bratislava: Coreau (35. Hlavaj) - MacKenzie, Golian, Kallen, Maier, Gachulinec, Sersen, Beňo - Pecararo, Harris, Takáč - Fominych, Kytnár, Ščerbak - Duke, Minárik, Zigo - Török, Preisinger, Kukumberg



Nové Zámky: Kantor - Chovan, Lee, Roman, Kozák, Ligas, Mamčics, Laurenčík - Klempa, Johnson, Loggins - T. Mikúš, Jackson, Farley - Múčka, Ondrušek, Lapšanský - Bezúch, J. Mikúš, Faith

HK DUKLA Trenčín - HC MV TRANSPORT Prešov 1:4 (0:2, 1:2, 0:1)



Góly: 29. Ozols (Tourigny, Jurík) - 6. a 21. Gerlach (Girduckis), 13. Šimun (Avtsin, Nauš), 27. Avtsin (Gerlach, Nauš). Rozhodovali: Stano, Hronský - Durmis, Konc ml., vylúčení: 5:2, presilovky: 0:2, oslabenia: 0:0, 2181 divákov.



Trenčín: LaCouvee – Tourigny, Ozols – Nemčík, Martiška – Kupec, Ulrych – Dalecký, Čacho, Petráš – Drábek, Flick, Thelin – Obdržálek, Jurík, Krajčovič – Gaťár, Jakubec, Sloboda



Prešov: Rabčan – Giles, Fekiač – Khlystov, Nátny – D. Jendroľ, Turan – Rajnoha, Thomka, – Nauš, Girduckis, Gerlach – Avtsin, Salituro, Tkáč – Ščurko, Klíma, Žilka – K. Jendroľ, Šimun, Lalík

Nitra 5. marca (TASR) - Hokejisti Liptovského Mikuláša zvíťazili v záverečnom kole základnej časti Tipos extraligy na ľade s Nitry 1:0. "Corgoni" si aj napriek prehre zabezpečili postup do kvalifikácie o štvrťfinále play off, na čo im stačilo neprehrať s Liptákmi o viac ako gól.Dôležitosť zápasu sa odrazila aj do konečného výsledku. Prvý gól duelu strelili hostia až v 47. minúte zásluhou Uhríka. Hostia v závere vrhli všetko do útoku, napokon však už ani v záverečnej hre bez brankára nedokázali streliť potrebný druhý gól a sezóna sa pre nich skončila.Hokejisti HC Košice zvíťazili v 44. kole Tipos extraligy na ľade HC '05 Banská Bystrica 4:2 a udržali si šance na prvé miesto po základnej časti. Oceliari si pripísali ôsmy triumf za sebou. Tím spod Urpína nastúpil už s uzdraveným kapitánom Ďatelinkom a keďže mal istotu štvrtej priečky, voľno dostali Bačík, Watling a Kabáč.Hokejisti HK GROTTO Spišská Nová Ves zvíťazili v záverečnom kole základnej časti Tipos extraligy nad HKM Zvolen 5:3. Prvým hetrikom v slovenskej extralige sa na výsledku podieľal útočník domácich Hayden Verbeek. Zvolenčania, ktorí nastúpili bez viacerých hráčov zvyčajnej zostavy, prehrali šiesty z uplynulých siedmich zápasov.Do play off vstúpia z 3. miesta, ich súper bude 6. tím po základnej časti. Spišiaci nazbierali v dlhodobej časti 79 bodov rovnako ako Banská Bystrica a tieto dva tímy sa stretnú vo štvrťfinále play off. Pre Spišiakov pôjde vôbec o prvú účasť vo štvrťfinále slovenskej extraligy.Hokejisti HK Poprad zvíťazili v zápase 44. kola Tipos extraligy na ľade HK Dukla Ingema Michalovce 4:2. V zápase prehrávali od 15. minúty 0:2, no napokon otočili skóre vo svoj prospech. "Kamzíci" nazbierali v základnej časti rovnako ako Michalovce 72 bodov. Zásluhou lepšieho skóre aj vzájomných zápasov sa umiestnili na 7. mieste, Michalovce obsadili 8. priečku.Hokejisti Slovana Bratislava neuspeli v záverečnom 44. kole Tipos extraligy, keď prehrali v nedeľu doma s Novými Zámkami 2:4. Prišli tak o prvú priečku v tabuľke, ktorú prepustili Košiciam. Tie vyhrali v Banskej Bystrici 4:2 a stali sa víťazmi základnej časti. Nové Zámky obsadili v tabuľke 6. miesto a vybojovali si priamy postup do štvrťfinále play off.Úradujúci majster síce viedol od 9. minúty po góle Liama Pecarara, ale Nové Zámky dokázali ešte do polovice stretnutia otočiť skóre. O dve minúty neskôr vyrovnal Juraj Mikúš a v druhej tretine skórovali aj Troy Loggins a Tomáš Mikúš. Po treťom inkasovanom góle vystriedal Jareda Coreaua v domácej bránke Samuel Hlavaj. Slovan v tretej časti znížil zásluhou Branta Harrisa, ale viac sa mu už zdramatizovať zápas nepodarilo. V 56. minúte spečatil na 4:2 svojím druhým presným zásahom v zápase T. Mikúš.Hokejisti Prešova zvíťazili v záverečnom kole základnej časti Tipos extraligy na ľade Trenčína 4:1. Triumf však nič nezmenil na ich vypadnutí z najvyššej slovenskej súťaže, ich súper mal už pred stretnutím istý postup do kvalifikácie o štvrťfinále play off.Hosťom nezväzoval ruky tlak a o dva góly viedli už v 13. minúte zásluhou Maxa Gerlacha a Eduarada Šimuna. Američan pridal ďalší presný zásah po sedemnástich sekundách druhej tretiny a o chvíľu ho napodobnil Alexander Avtsin. Za domácich už len znížil Patriks Ozols.