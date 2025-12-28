Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Liška skóroval, Čerepovec prehral v Ufe 1:2 po nájazdoch

Na snímke Adam Liška, archívna foto. Foto: TASR – František Iván

Dvadsaťšesťročný Liška bodoval v treťom stretnutí za sebou, po 26 dueloch sezóny má na konte šesť gólov a desať asistencií.

Autor TASR
Ufa 28. decembra (TASR) - Slovenský hokejový útočník Adam Liška skóroval v nedeľnom zápase KHL, no jeho Severstaľ Čerepovec prehral na ľade Salavatu Julajev Ufa 1:2 po samostatných nájazdoch. Kapitán hostí v 56. minúte vyrovnal a zachránil tak pre svoj tím predĺženie, v ktorom gól nepadol, o víťazstve domácich rozhodol v záverečnom rozstrele dvoma premenenými nájazdmi Jegor Sučkov. Dvadsaťšesťročný Liška bodoval v treťom stretnutí za sebou, po 26 dueloch sezóny má na konte šesť gólov a desať asistencií.
