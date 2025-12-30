Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Utorok 30. december 2025Meniny má Dávid
< sekcia Šport

Liška strelil dva góly, no Čerepovec prehral po nájazdoch

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR

Severstaľ Čerepovec prehral na ľade Ak Bars Kazaň 3:4 po samostatných nájazdoch.

Autor TASR
Kazaň 30. decembra (TASR) - Slovenský hokejový útočník Adam Liška strelil v utorkovom zápase KHL dva góly, jeho Severstaľ Čerepovec však prehral na ľade Ak Bars Kazaň 3:4 po samostatných nájazdoch. Kapitán hostí bodoval vo štvrtom zápase za sebou, v 27 dueloch sezóny nazbieral dokopy osem gólov a desať asistencií. Bodovo sa presadil aj jeho krajan Martin Gernát, 32-ročný obranca asistoval pri jedinom presnom zásahu Lokomotivu Jaroslavľu, ktorý zdolal Nižnij Novgorod 1:0. Z víťazstva domáceho tímu sa tešil aj jeho spoluhráč Richard Pánik.
.

Neprehliadnite

Prezident sa počas roka venoval 113 zákonom, podpísal 107 z nich

Pápež František, Armani či Goodallová: Kto nás opustil v roku 2025?

UNIKÁTNE FOTO: Ľudia v Československu nevítali nový rok na námestiach

HRABKO: Vzťahy s ČR neboli zlé ani za vlády P. Fialu a ešte sa zlepšia