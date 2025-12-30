< sekcia Šport
Liška strelil dva góly, no Čerepovec prehral po nájazdoch
Severstaľ Čerepovec prehral na ľade Ak Bars Kazaň 3:4 po samostatných nájazdoch.
Autor TASR
Kazaň 30. decembra (TASR) - Slovenský hokejový útočník Adam Liška strelil v utorkovom zápase KHL dva góly, jeho Severstaľ Čerepovec však prehral na ľade Ak Bars Kazaň 3:4 po samostatných nájazdoch. Kapitán hostí bodoval vo štvrtom zápase za sebou, v 27 dueloch sezóny nazbieral dokopy osem gólov a desať asistencií. Bodovo sa presadil aj jeho krajan Martin Gernát, 32-ročný obranca asistoval pri jedinom presnom zásahu Lokomotivu Jaroslavľu, ktorý zdolal Nižnij Novgorod 1:0. Z víťazstva domáceho tímu sa tešil aj jeho spoluhráč Richard Pánik.