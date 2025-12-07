Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Liška strelil dva góly za Čerepovec, skóroval aj Jurčo, Ružička 1+3

Na archívnej snímke Adam Liška. Foto: TASR – František Iván

Moskva 7. decembra (TASR) - Slovenský hokejista Adam Liška zariadil dvoma gólmi triumf Severstaľu Čerepovec na ľade Lady Togliatti 3:2 v nedeľnom zápase KHL. Za stavu 1:2 sa postaral v 40. minúte v presilovke o vyrovnanie a na začiatku tretej tretiny strelil víťazný gól hostí. Za domácich skóroval jeho krajan Tomáš Jurčo.

Bodovo sa výrazne presadil aj Adam Ružička, ktorý zaznamenal gól a tri asistencie, jeho Spartak Moskva však prehral na ľade Avangardu Omsk 5:7. Dvadsaťšesťročný útočník bodoval v piatom zápase za sebou a po 32 stretnutiach sezóny má na konte 31 bodov za 13 gólov a 18 asistencií.
.

