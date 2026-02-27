Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Liška v KHL strelil 17. gól v sezóne

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Po 39 dueloch má na konte 31 bodov (17+14).

Autor TASR
Čerepovec 27. februára (TASR) - Slovenský hokejista Adam Liška skóroval v piatkovom stretnutí KHL, ale jeho gól nedokázal odvrátiť prehru Severstaľu Čerepovec s Torpedom Nižnij Novgorod 1:2. Domáci kapitán v 7. minúte otvoril skóre v presilovke, hostia však dvoma presnými zásahmi otočili zápas. Dvadsaťšesťročný slovenský útočník, ktorý prispel k štvrtému miestu národného tímu na olympijskom turnaji v Miláne, si v klubovom drese pripísal 17. gól v sezóne, po 39 dueloch má na konte 31 bodov (17+14).
