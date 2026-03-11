< sekcia Šport
Liška vsietil víťazný gól pri triumfe Čerepovca v Togliatti
Autor TASR
Moskva 11. marca (TASR) - Slovenský hokejista Adam Liška pomohol gólom k triumfu Severstaľu Čerepovec na ľade Lady Togliatti 3:1 v stredajšom stretnutí KHL. Kapitán tímu sa presadil v 22. minúte, keď zvýšil na 2:1 a strelil tak víťazný gól.
Čerepovec ukončil sériu troch prehier. V Západnej konferencii je na 2. priečke s mankom deväť bodov na vedúci Jaroslavľ.
