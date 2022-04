Lisowski kritizoval rozhodnutie WST o jeho podpore Ukrajine

Londýn 22. apríla (TASR) - Anglický hráč snookru Jack Lisowski kritizoval rozhodnutie World Snooker Tour (WST), ktorá mu v stredajšom zápase majstrovstiev sveta v Sheffielde nepovolila mať na veste pripnutú ukrajinskú vlajku. Lisowski má ukrajinský pôvod a týmto gestom chcel krajine vyjadriť podporu vo vojenskom konflikte s Ruskom.



"Všetci v tejto miestnosti by sa zhodli na podpore Ukrajiny, tak prečo si to dočerta nemôžem obliecť? Povedali mi, že to nemôžem nosiť, pokiaľ nie som Ukrajinec," neskrýval 30-ročný hráč rozhorčenie v rozhovore pre britské médiá.



"Ako zástupcovia celosvetového športu sme si vždy osvojovali prístup politickej neutrality a preto nedovolíme, aby niekto využil naše majstrovstvá sveta na politické účely. Sme jasne proti invázii na územie akejkoľvek suverénnej krajiny a všetkým formám násilia i útlaku," uviedla v reakcii na incident WST v oficiálnom vyhlásení.