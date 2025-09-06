< sekcia Šport
Litovčania v osemfinále ME zvíťazili nad Lotyšmi 88:79 (3)
Autor TASR
Riga 6. septembra (TASR) - Basketbalisti Turecka sa stali prvými štvrťfinalistami ME v Lotyšsku. V sobotňajšom osemfinálovom zápase zvíťazili nad Švédskom 85:79. Najvýraznejšie sa na ich triumfe podieľal pivot Houstonu Rockets Alperen Sengün, ktorý nazbieral 24 bodov a 16 doskokov. Turci sa v ďalšom zápase stretnú s víťazom súboja Poľsko - Bosna a Hercegovina.
Miestenku vo štvrťfinále si vybojovali aj úradujúci majstri sveta z Nemecka, ktorí si poradili s Portugalskom 85:58. So 16-timi bodmi mužstvo viedli Dennis Schröder a Franz Wagner. Nemci v ďalšej fáze narazia na úspešnejšieho z dvojice Taliansko - Slovinsko.
V súboji pobaltských krajín uspeli basketbalisti Litvy, ktorí zdolali Lotyšov 88:79. Nepomohlo im ani 34 bodov a 19 doskokov Kristapsa Porzingisa z Atlanty Hawks. Súperom Litvy vo štvrťfinále bude víťaz duelu Grécko - Izrael.
ME - osemfinále:
Turecko - Švédsko 85:79 (37:42)
najviac bodov: Sengün 24 (16 doskokov), Osman 17, Osmani 14 - Häkanson 16, Gaddefors 15, Larsson 15
Nemecko - Portugalsko 85:58 (31:32)
najviac bodov: Schröder 16, Wagner 16, Bonga 15 - Queta 18 (11 doskokov), Williams 8, Gameiro 7
Litva - Lotyšsko 88:79 (47:37)
najviac bodov: Velička 21 (12 asistencií), Sirvydis 18, Tubelis 18 (12 doskokov) - Porzingis 34 (19 doskokov), Lomažs 21, Šmits 8
