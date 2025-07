Litovský stredopoliar Paulauskas na tri roky do Michaloviec

Michalovce 9. júla (TASR) - Novou posilou futbalistov MFK Zemplín Michalovce sa stal litovský reprezentant Gytis Paulauskas. Dvadsaťpäťročný stredopoliar podpísal s účastníkom najvyššej slovenskej súťaže kontrakt do leta 2028.



Paulauskas je treťou letnou posilou Michaloviec po stredopoliarovi Hugovi Ahlovi a obrancovi Lukášovi Pauschekovi. „Od mojich agentov som sa dopočul, že Michalovce majú o mňa záujem. Zistil som, že klub hrá v najvyššej súťaži, ktorá je celkom zaujímavá. Keďže sa chcem futbalovo rozvíjať, rozhodol som sa prijať ich ponuku. Mojím cieľom je zlepšovať sa vo všetkom na ihrisku aj mimo neho a získať nové skúsenosti. Som pripravený tvrdo pracovať a pomôcť mužstvu gólmi,“ vyhlásil po príchode do Michaloviec Gytis Paulauskas v rozhovore pre klubový web.



Takmer dvojmetrový Litovčan začínal s futbalom v tamojšom klube Vilniaus Vytis, hrával aj za FK Žalgiris Vilnius a FK Riteriai. V zime 2023 zamieril do albánskeho KF Egnatia Rrogozhinë, s ktorým raz vyhral pohár (2022/23) aj ligu (2023/24). Potom prestúpil do ukrajinského Kolosu Kovalivka, z ktorého počas uplynulej jari hosťoval v gruzínskom Diname Batumi. Vo farbách FK Riteriai a KF Egnatia okúsil aj európske poháre. „Na Slovensku som nikdy predtým nebol, preto som rád, že budem mať možnosť lepšie spoznať túto krajinu, vidieť nové mestá a dozvedieť sa o novej kultúre. Viem, že v Niké lige hrajú kvalitné tímy, ktoré pôsobia aj v európskych pohárových súťažiach. Teším sa na novú výzvu,“ dodal litovský reprezentant, ktorý má aktuálne na svojom konte 24 štartov a 2 strelené góly v národnom mužstve.



Po sezóne opustilo michalovský klub hneď niekoľko ofenzívnych futbalistov (Matúš Marcin, Alexandros Kyziridis, Eduvie Ikoba, Jeremy Sivi, Enzo Arevalo, Issa Adekunle). „Po odchode viacerých hráčov z útoku sme potrebovali vystužiť tento post. Sme veľmi radi, že sa nám podarilo dohodnúť na spolupráci s Gytisom, ktorý má bohaté skúsenosti z najvyššej gruzínskej i ukrajinskej súťaže. Navyše je to reprezentant svojej krajiny. Veríme, že Gytis sa rýchlo udomácni v našom klube aj v Niké lige a spoločne sa budeme tešiť z úspechov,“ povedal pre web mfkzemplin.sk športový riaditeľ žlto-modrých Vladimír Rusnák.