Littler môže byť najmladším obhajcom v histórii: Viem zvládať nervy
Úradujúci svetový šampión sa prvýkrát na MS predstaví v 1. kole a v otvárací deň turnaja.
Autor TASR
Londýn 24. novembra (TASR) - Majstrovstvá sveta v šípkach organizácie PDC sa začnú už 11. decembra a nový či staronový šampión bude známy 3. januára. V pondelok sa uskutočnil žreb a 128 hráčov spoznalo nielen svojich súperov v 1. kole, ale aj potenciálnych oponentov v ďalších dueloch. Ak opäť triumfuje 18-ročný Angličan Luke Littler, stane sa najmladším obhajcom titulu v histórii.
Najmladšiu svetovú jednotku v dejinách, a teda aj najvyššie postaveného hráča pavúka, vyzve v 1. kole nenasadený litovský šípkar Darius Labanauskas, ktorý sa na MS 2020 prehádzal až do štvrťfinále. „Nie je to práve najrýchlejší hráč, ale ide len o to, aby som zvládol prvé kolo, aj keď to nebude jednoduché. Ak prídu na turnaji nervózne chvíle, tak viem, ako ich zvládať. Uvedomujem si očakávania a už viem, čo môžem na MS čakať. Samozrejme, obhajovať titul je niečo iné, ale triumfoval som na predošlých troch veľkých turnajoch a ten najväčší je za rohom, takže sa teším a pokúsim sa obhájiť titul,“ povedal Littler v prenose PDC zo žrebovania dvojíc 1. kola.
Úradujúci svetový šampión sa prvýkrát na MS predstaví v 1. kole a v otvárací deň turnaja. Na šampionáte 2025/26 budú totiž nasadení hráči, na rozdiel od predošlých ročníkov, hrať už od 1. kola. Turnaj v ikonickom centre Alexandra Palace v severnom Londýne je v tomto športe udalosťou roka a pre fanúšikov šípok neodmysliteľnou súčasťou vianočného obdobia. Slovensko síce svoje „želiezko v ohni“ nemá, ale na turnaj roka sa kvalifikovali dvaja českí hráči - Karel Sedláček a Adam Gawlas, obaja ako nenasadení. Sedláček vyzve 31. nasadeného hráča turnaja, 25-ročného Holanďana Wessela Nijmana. Gawlasovi zas žreb prisúdil Gerwyna Pricea, deviatku rebríčka, bývalú svetovú jednotku a majstra sveta z roku 2021.
Blížiace sa MS prichádzajú s rekordným počtom 128 hráčov, ktorí zabojujú o trofej Sida Waddella a rozdelia si celkovo 5 miliónov libier, pričom víťaz získa až 1 milión libier. Aj tieto finančné odmeny sú najvyššie v histórii MS. Littler sa pokúsi po Philovi Taylorovi, Adrianovi Lewisovi a Garym Andersonovi stať len štvrtým hráčom v histórii, ktorý obháji titul. Nasadenou dvojkou je anglický majster sveta 2023/24 Luke Humphries a číslo tri patrí Holanďanovi Michaelovi van Gerwenovi, ktorý zabojuje o svoj štvrtý titul v Alexandra Palace.
Prehľad majstrov sveta za uplynulých 20 rokov:
2006: Phil Taylor (Angl.)
2007: Raymond van Barneveld (Hol.)
2008: John Part (Kan.)
2009: Phil Taylor
2010: Phil Taylor
2011: Adrian Lewis (Angl.)
2012: Adrian Lewis
2013: Phil Taylor
2014: Michael van Gerwen (Hol.)
2015: Gary Anderson (Škót.)
2016: Gary Anderson
2017: Michael van Gerwen
2018: Rob Cross (Angl.)
2019: Michael van Gerwen
2020: Peter Wright (Škót.)
2021: Gerwyn Price (Wales)
2022: Peter Wright
2023: Michael Smith (Angl.)
2024: Luke Humphries (Angl.)
2025: Luke Littler (Angl.)
