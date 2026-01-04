< sekcia Šport
Littler prvým úspešným obhajcom titulu po 10 rokoch: „Skvelý pocit“
Littler sa stal prvým úspešným obhajcom prvenstva na podujatí od roku 2016, kedy to dokázal Gary Anderson.
Autor TASR
Londýn 4. januára (TASR) - Anglický šípkar Luke Littler obhájil vo veku 18 rokov titul majstra sveta organizácie PDC. V sobotnom finále v Londýne zvíťazil nad Holanďanom Gianom van Veenom presvedčivo 7:1. Získal tak rekordnú odmenu vo výške milión libier a potvrdil svoj status generačného talentu.
Littler sa stal prvým úspešným obhajcom prvenstva na podujatí od roku 2016, kedy to dokázal Gary Anderson. Práve Škóta zdolal Littler v semifinále. Dvadsaťtriročný Van Veen vo finále v pozícii nasadeného hráča číslo 10 uspel v prvom sete, v ďalšom priebehu však už nenašiel recept na anglického protivníka. „Nič nemôže prekonať tie pocity po zisku prvého titulu majstra sveta. To určite potvrdí každý v akomkoľvek športe. Dnes to bolo o udržaní sa na vrchole a je to skvelý pocit,“ priznal Littler podľa BBC.
Osemnásťročný mladík musí už teraz čeliť otázkam na pokorenie rekordného zápisu Phila Taylora, ktorý získal titul svetového šampióna štrnásťkrát. „Je to ešte poriadne ďaleko. Myslím si, že sa mi to môže podariť prekonať, ak budem hrať veľmi dlho a bude vo mne hlad po úspechu. Plánujem tu byť ešte nejakú dobu a chcem víťaziť. Čo bude, bude, ja budem šťastný aj za ďalších päť, či šesť titulov,“ pripustil Littler pre BBC.
MS v Londýne - finále:
Luke Littler (Angl.) - Gian van Veen (Hol.) 7:1
Prehľad majstrov sveta za uplynulých 20 rokov:
2007: Raymond van Barneveld (Hol.)
2008: John Part (Kan.)
2009: Phil Taylor (Angl.)
2010: Phil Taylor
2011: Adrian Lewis (Angl.)
2012: Adrian Lewis
2013: Phil Taylor
2014: Michael van Gerwen (Hol.)
2015: Gary Anderson (Škót.)
2016: Gary Anderson
2017: Michael van Gerwen
2018: Rob Cross (Angl.)
2019: Michael van Gerwen
2020: Peter Wright (Škót.)
2021: Gerwyn Price (Wales)
2022: Peter Wright
2023: Michael Smith (Angl.)
2024: Luke Humphries (Angl.)
2025: Luke Littler (Angl.)
2026: Luke Littler (Angl.)
