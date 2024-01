Littler sa môže tešiť na doživotný kebab zadarmo

Londýn 4. januára (TASR) - Finalista majstrovstiev sveta v šípkach Luke Littler sa nemusí obávať, že bude niekedy hladovať. Na senzačné vystúpenie 16-ročného Angličana totiž zareagoval predajca kebabov vo Warringtone, ktorý mu kedykoľvek až do konca života pripraví jeho obľúbené jedlo.



Littler šokoval verejnosť postupom do finále, do ktorého sa prebojoval ako najmladší hráč v histórii. Vekom stále tínedžer v priebehu turnaja prezradil, že nadovšetko miluje kebab. Pochúťku s naloženým mäsom vo wrape a zeleninou si kľudne dopraje aj každý deň.



"Kedykoľvek sa vráti do Warringtonu, môže si objednať Luke The Nuke Wrap, ktorý sme po ňom pomenovali. Jedáva ho snáď každý deň, keď je doma a práve necestuje po turnajoch. Tvorí ho mäso, šalát, cibuľa a majonéza. Od prvého dňa MS v šípkach sme hovorili, že Luke bude majster sveta. Nebol od toho ďaleko, aj tak je však neuveriteľné, čo dokázal vo veku 16 rokov," prezradil majiteľ stánku s kebabom.



Littlera zdolal vo finále jeho menovec Humphries. Líder svetového rebríčka triumfoval 7:4 na legy.