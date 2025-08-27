Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Streda 27. august 2025Meniny má Silvia
Litva a Portugalsko zvíťazili na úvod ME

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Portugalsko vyhralo nad Českom 62:50.

Autor TASR
Bratislava 27. augusta (TASR) - V otváracom stretnutí majstrovstiev Európy zvíťazili vo fínskom Tampere v rámci B-skupiny basketbalisti Litvy nad Veľkou Britániou 94:70. V A-skupine v lotyšskej Rige triumfovalo Portugalsko nad Českom 62:50.



ME basketbalistov - výsledky


A-skupina (Riga/Lot.)

Česko - Portugalsko 50:62 (29:32)

najviac bodov: Krejčí 10, Peterka 8, Hruban a Kyzlink po 7 - Queta 23 (18 doskokov), Lisboa 15, Williams 10



B-skupina (Tampere/Fín.)

Veľká Británia - Litva 70:94 (33:41)

najviac bodov: Yeboah 17, Hesson a Phillip po 10 - Valančiunas 18, Tubelis 17, Jokubaitis a Normantas po 12
