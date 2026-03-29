Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Nedela 29. marec 2026
< sekcia Šport

Litva prehrala v príprave s Gruzínskom 0:2, Arménsko s Bieloruskom 1:2

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Litva - Gruzínsko 0:2 (0:0)

Autor TASR
Bratislava 29. marca (TASR) - Futbalisti Gruzínska zvíťazili v nedeľňajšom prípravnom zápase na pôde Litvy 2:0 vďaka dvom gólom Georgesa Mikautadzeho. Arménsko prehralo s Bieloruskom 1:2.


prípravný futbal:

Litva - Gruzínsko 0:2 (0:0)

Góly: 70. a 84. Mikautadze (prvý z 11 m), ČK: 90+3. Gineitis (Litva) po druhej ŽK


Arménsko - Bielorusko 1:2 (0:1)

Góly: 88. Bichakchjan (z 11 m) - 8. Jablonski, 72. Tiknizjan (vlastný)
Neprehliadnite

OTESTUJTE SA: 10 otázok, ktoré preveria váš prehľad o svete

ZAČÍNA SA LETNÝ ČAS: Nezabudnite si v nedeľu posunúť hodinky

ŠUTAJ EŠTOK: Sme obeťou politického vydierania prezidenta Zelenského

VÝBUCHY V PRAHE: Na Ruský dom dopadli zápalné fľaše