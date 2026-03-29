Litva prehrala v príprave s Gruzínskom 0:2, Arménsko s Bieloruskom 1:2
Autor TASR
Bratislava 29. marca (TASR) - Futbalisti Gruzínska zvíťazili v nedeľňajšom prípravnom zápase na pôde Litvy 2:0 vďaka dvom gólom Georgesa Mikautadzeho. Arménsko prehralo s Bieloruskom 1:2.
prípravný futbal:
Litva - Gruzínsko 0:2 (0:0)
Góly: 70. a 84. Mikautadze (prvý z 11 m), ČK: 90+3. Gineitis (Litva) po druhej ŽK
Arménsko - Bielorusko 1:2 (0:1)
Góly: 88. Bichakchjan (z 11 m) - 8. Jablonski, 72. Tiknizjan (vlastný)
