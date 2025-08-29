< sekcia Šport
Litva s druhou výhrou, pobaltské derby pre Lotyšsko
Stopercentnú bilanciu na turnaji má aj Litva, nad Čiernou Horou vyhrala 94:67.
Autor TASR
Bratislava 29. augusta (TASR) - Basketbalisti Nemecka pokračujú na majstrovstvách Európy vo víťaznom ťažení, v B-skupine zdolali vo fínskom Tampere Švédsko 105:83. V A-skupine v lotyšskej Rige si druhý triumf na svoje konto pripísalo Turecko, Česko zdolalo 92:78.
Stopercentnú bilanciu na turnaji má aj Litva, nad Čiernou Horou vyhrala 94:67. Pobaltské derby sa stalo záležitosťou Lotyšska, proti Estónsku uspelo v dramatickej koncovke po výsledku 72:70 .
Stopercentnú bilanciu na turnaji má aj Litva, nad Čiernou Horou vyhrala 94:67. Pobaltské derby sa stalo záležitosťou Lotyšska, proti Estónsku uspelo v dramatickej koncovke po výsledku 72:70 .
ME basketbalistov:
A-skupina (Riga/Lot.)
Turecko - Česko 92:78 (45:37)
najviac bodov: Sengün 23 (12 doskokov), Osman 21, Osmani 16 - Peterka 23, Kyzlink, Sehnal a Zídek po 9
Estónsko - Lotyšsko 70:72 (42:38)
najviac bodov: Konontšuk a Tass po 13, Kullamäe 12 - Porziňgis 26, Lomažs 9, Žagars 8
B-skupina (Tampere/Fín.)
Nemecko - Švédsko 105:83 (59:42)
najviac bodov: Schröder 23, Wagner 21, Lo 13 - Pantzar 18, Markusson 13, Nije 12
Litva - Čierna Hora 94:67 (47:28)
najviac bodov: Jokubaitis 21 (12 asistencií), Valančiunas 19, Blaževičius a Velička po 10 - Vučevič 20 (10 doskokov), Jovanovič 13, Simonovič 10
