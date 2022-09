Čiernohorci zdolali domácich Gruzíncov a zahrajú si osemfinále

ME v basketbale



A-skupina (Tbilisi):



Gruzínsko - Čierna Hora 73:81 (35:41)



Bulharsko - Belgicko 80:89 (30:41)



Turecko - Španielsko 69:72 (34:38)







konečná tabuľka A-skupiny:



1. Španielsko 5 4 1 431:368 9 - postup do osemfinále



2. Turecko 5 3 2 403:378 8 - postup do osemfinále



3. Čierna Hora 5 3 2 381:378 8 - postup do osemfinále



4. Belgicko 5 3 2 384:383 8 - postup do osemfinále



5. Bulharsko 5 1 4 427:475 6



6. Gruzínsko 6 1 4 381:425 6







B-skupina (Kolín nad Rýnom):



Francúzsko - Slovinsko 82:88 (40:44)



Litva - Bosna a Hercegovina 87:70 (56:42)



Bratislava 7. septembra (TASR) - Basketbalisti Slovinska sa stali víťazmi B-skupiny na majstrovstvách Európy. Definitívne o tom rozhodli v stredajšom súboji dvoch veľkých favoritov na triumf v turnaji, keď zdolali Francúzov 88:82. V drese obhajcov titulu sa zaskvel Luka Dončič, rozohrávač Dallasu Mavericks zaznamenal 47 bodov, čo je druhý najlepší výkon histórie kontinentálneho šampionátu.Viac bodov ako líder finalistu Západnej konferencie NBA dal na ME iba Belgičan Eddy Terace a to 63 v roku 1957 slabému Albánsku v skupine o 9.-16. miesto pri víťazstve 90:48. Dončič žiaril v súboji tímov, ktoré pred šampionátom hodnotili ako dvoch najväčších kandidátov na celkové prvenstvo. K 47 bodom pridal 7 doskokov a 5 asistencií, spoza trojkového oblúka trafil šesťkrát, z 12 šestiek minul jedinú. V drese strieborných medailistov z OH v Tokiu Francúzov ho nezastavil trojnásobný najlepší obranca NBA Rudy Gobert, hoci zaznamenal 19 bodov a 8 doskokov.Hráči Litvy si zaistili účasť v osemfinále, keď v priamom súboji o 4. miesto v B-skupine zdolali Bosnu a Hercegovinu 87:70. V stretnutí o postup medzi najlepšiu osmičku turnaja narazia na Španielov, ktorí vyhrali súboj o prvenstvo v A-skupine proti Turkom 72:69.Litovci rozhodli o svojom triumfe v druhej štvrtine. Prvá sa skončila nerozhodne 28:28, no druhú desaťminútovku hráči z Pobaltia vyhrali 28:14 a náskok už nepustili. Litovci tradične predviedli kolektívny výkon, päť hráčov dosiahlo dvojciferný počet bodov. Najviac Marius Grigoris - 16. Balkánsky tím opäť viedla dvojica opôr, 22 bodov Džanana Musu a 15 bodov Jusufa Nurkiča však k udržaniu sa v turnaji nestačilo.Turci sa po predchádzajúcom vypätom stretnutí s domácimi Gruzíncami, po ktorom sa vyhrážali aj odchodom z turnaja, dokázali na zápas skoncentrovať. Španieli však v defenzívne ladenom súboji lepšie zvládli koncovku. Obe mužstvá ťahali hráči z NBA. Za víťazov nazbieral 15 bodov a 7 doskokov pivot New Orleansu Guillermo "Willy" Hernangomez. Turkom nestačilo 20 bodov krídelníka Clevelandu Cediho Osmana a 16 bodov krídelníka Philadelphie Furkana Korkmaza.Hostiteľov A-skupiny Gruzíncov rozosmutnili Čiernohorci, ktorí ich vyradili z turnaja po víťazstve 81:73 a získali poslednú miestenku do osemfinále. V zápase o postup do štvrťfinále zabojujú v Berlíne proti domácim Nemcom.