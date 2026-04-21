Litvínov je jedno víťazstvo od záchrany, Sukeľ skóroval

Na snímke Matúš Sukeľ (91), fínsky hokejový brankár Juuse Saros (74) a hokejista Fínska Erik Haula (56) v zápase o 3. miesto Slovensko - Fínsko na zimných olympijských hrách v Miláne v sobotu 21. februára 2026. Foto: TASR - Jaroslav Novák

HC Dukla Jihlava - HC Verva Litvínov 1:5 (0:1, 1:2, 0:2)

Autor TASR
Praha 21. apríla (TASR) - Hokejisti HC Verva Litvínov sú jeden triumf od udržania sa v českej extralige. V treťom barážovom dueli zdolali Duklu Jihlava 5:1 a v sérii hranej na štyri víťazstvá vedú už 3:0 na zápasy. O triumfe definitívne rozhodli v tretej tretine, keď v priebehu 28 sekúnd skórovali slovenský kapitán Matúš Sukeľ a Čech Michal Gut.



tretí zápas /na 4 víťazstvá/:

Góly: 28. Harkabus - 5. D. Kaše, 29. Hännikäinen, 34. Koblasa (SUKEĽ), 43. SUKEĽ, 43. Gut

/stav série: 0:3/
