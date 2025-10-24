< sekcia Šport
Litvínov ukončil negatívnu sériu aj vďaka Sukeľovi, skóroval aj Čacho
Slovák Matúš Sukeľ bol pri troch góloch posledného mužstva tabuľky, Matej Tomek odchytal za domácich celý duel.
Autor TASR
Praha 24. októbra (TASR) - Hokejisti Litvínova ukončili v 17. kole českej extraligy negatívnu sériu desiatich duelov bez výhry. V domácom stretnutí proti Libercu brali dva body za víťazstvo 4:3 po predĺžení. Slovák Matúš Sukeľ bol pri troch góloch posledného mužstva tabuľky, Matej Tomek odchytal za domácich celý duel.
Sukeľ najprv znížil na 1:2, potom asistoval pri góle na 3:3 a aj pri rozhodujúcom góle Ondřeja Kašeho. Do streleckej listiny sa zapísal aj hráč hostí Martin Faško-Rudáš, keď upravil priebežne na 2:0 pre Liberec.
Hráči Mountfieldu Hradec Králové v bránke so Stanislavom Škorvánkom vyhrali v siedmom ligovom dueli za sebou. Plzeň zdolali na ich ľade 3:2. Dvakrát sa v drese hostí presadil Lukáš Radil, pri prvom zásahu mu asistoval Alex Tamáši.
Svoj premiérový gól v českej najvyššej súťaži strelil obranca Jakub Minárik, jeho Karlove Vary vyhrali nad Spartou Praha 4:3 po samostatných nájazdoch. Olomouc prehral s Kladnom 2:3 aj napriek gólu Viliama Čacha. Na druhom mieste sa udržalo Brno, dve asistencie Kristiána Pospíšila mu pomohli k triumfu 4:1 nad Vítkovicami.
Česká extraliga - 17. kolo:
HC Oceláři Třinec - BK Mladá Boleslav 2:1 (0:0, 1:0, 1:1)
Góly: 29. Flynn, 44. Sikora - 60. GRÍGER
HC Verva Litvínov - Bílí Tygři Liberec 4:3 pp (1:3, 1:0, 1:0 - 1:0)
Góly: 13. SUKEĽ, 37. O. Kaše, 59. Pištěk (SUKEĽ), 62. O. Kaše (SUKEĽ) - 6. Jansa, 12. FAŠKO-RUDÁŠ, 14. Zile
/M. Tomek (Litvínov) odchytal celý zápas/
HC Škoda Plzeň - Mountfield Hradec Králové 2:3 (1:3, 0:0, 1:0)
Góly: 19. Lajunen (HOLEŠINSKÝ), 52. Jeřábek - 10. Radil (TAMÁŠI), 10. Kohout, 12. Radil
/S. Škorvánek (H. Kralové) odchytal celý zápas/
HC Energie Karlovy Vary - HC Sparta Praha 4:3 pp a sn (1:1, 0:1, 2:1 - 0:0, 1:0)
Góly: 2. MINÁRIK, 43. Mysak, 46. Šťastný, rozh. nájazd Beránek - 6. Raška, 36. Němeček, 52. Řepík
Rytíři Kladno - HC Olomouc 3:2 (1:0, 2:2, 0:0)
Góly: 9. Audette, 23. Ryšavý, 27. Audette - 21. ČACHO, 28. Doktor
HC Kometa Brno - HC Vítkovice Ridera 4:1 (2:0, 0:0, 2:1)
Góly: 1. Flek, 12. Kos (POSPÍŠIL), 50. Zábranský (POSPÍŠIL), 51. Flek - 57. Hanzl
