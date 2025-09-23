< sekcia Šport
Litvínov vybojoval prvé domáce víťazstvo, Čajkovič asistoval
Jeho tím vybojoval prvú domácu výhru v sezóne a posunul sa priebežne na 12. miesto tabuľky.
Autor TASR
Praha 23. septembra (TASR) - Slovenský hokejový útočník Maxim Čajkovič prispel jednou asistenciou k víťazstvu Litvínova nad Mladou Boleslavou 4:2 v utorkovom zápase 7. kola českej extraligy. Jeho tím vybojoval prvú domácu výhru v sezóne a posunul sa priebežne na 12. miesto tabuľky.
Česká extraliga - 7. kolo:
HC Verva Litvínov - BK Mladá Boleslav 4:2 (0:0, 2:1, 2:1)
Góly: 39. a 56. Pištěk, 38. Jícha (ČAJKOVIČ), 58. Brož - 25. Buchtele, 60. A. Čech
HC Vítkovice Ridera - Bílí Tygři Liberec 4:2 (1:1, 1:1, 2:0)
Góly: 23. a 58. Macias, 7. Nellis, 50. Hanzl - 16. Aubrecht, 28. A. Musil
