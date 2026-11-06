Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Piatok 6. november 2026Meniny má Renáta
< sekcia Šport

Liuová postúpila do semifinále dvojhry na turnaji v Hongkongu

.
Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Anna Staníková

Vo štvrťfinále zdolala Zeynep Sönmezovú z Turecka 6:1 a 6:4 a v ďalšej fáze narazí na Rusku Alexandru Šubladzeovú.

Autor TASR
,aktualizované 
Hongkong 6. novembra (TASR) - Americká tenistka Claire Liuová postúpila do semifinále dvojhry na tenisovom turnaji v Hongkongu. Vo štvrťfinále zdolala Zeynep Sönmezovú z Turecka 6:1 a 6:4 a v ďalšej fáze narazí na Rusku Alexandru Šubladzeovú. Tá si hladko poradila s Rumunkou Soranou Cirsteaovou v dvoch setoch 6:2 a 6:3.



dvojhra štvrťfinále:

Claire Liuová - Zeynep Sönmezová 6:1, 6:4, Alexandra Šubladzeová (Rus.) - Sorana Cirsteaová (Rum.-1) 6:2, 6:3
.

Neprehliadnite

Ministerstvo vnútra SR vypravilo na Ukrajinu tonu humanitárnej pomoci

VIDEO: Premiér: Musíme spraviť všetko pre dokončenie volebného obdobia

ONLINE LIGA MAJSTROV: LASK Linz - Slovan Bratislava

Prieskum: Spojenie komunálnych a regionálnych volieb väčšine vyhovuje