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Liuová postúpila do semifinále dvojhry na turnaji v Hongkongu
Vo štvrťfinále zdolala Zeynep Sönmezovú z Turecka 6:1 a 6:4 a v ďalšej fáze narazí na Rusku Alexandru Šubladzeovú.
Autor TASR,aktualizované
Hongkong 6. novembra (TASR) - Americká tenistka Claire Liuová postúpila do semifinále dvojhry na tenisovom turnaji v Hongkongu. Vo štvrťfinále zdolala Zeynep Sönmezovú z Turecka 6:1 a 6:4 a v ďalšej fáze narazí na Rusku Alexandru Šubladzeovú. Tá si hladko poradila s Rumunkou Soranou Cirsteaovou v dvoch setoch 6:2 a 6:3.
dvojhra štvrťfinále:
Claire Liuová - Zeynep Sönmezová 6:1, 6:4, Alexandra Šubladzeová (Rus.) - Sorana Cirsteaová (Rum.-1) 6:2, 6:3
Claire Liuová - Zeynep Sönmezová 6:1, 6:4, Alexandra Šubladzeová (Rus.) - Sorana Cirsteaová (Rum.-1) 6:2, 6:3