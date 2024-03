Liverpol zdolal Brighton 2:1 v 30. kole PL, rozhodol Salah

30. kolo Premier League:



FC Liverpool - Brighton & Hove Albion 2:1 (1:1)

Góly: 27. Diaz, 65. Salah - 2. Wellbeck

Londýn 31. marca (TASR) - Futbalisti FC Liverpool zvíťazili v 30. kole anglickej Premier League na domácom ihrisku nad Brighton & Hove Albion 2:1. "The Reds" patrí v neúplne tabuľke 1. miesto pred prenasledovateľmi Arsenalom Londýn a Manchestrom City, ich vzájomný súboj mal výkop o 17.30 h.Brighton poslal už v 2. minúte do vedenia Danny Welbeck, no favorit ešte do prestávky vyrovnal zásluhou Luisa Diaza. Triumf pre domácich zariadil v 65. minúte Mohamed Salah.