Liverpool a Barcelona majú záujem o obrancu Sevilly Carlosa

Liverpool/Barcelona 11. apríla (TASR) - Futbalové kluby FC Liverpool a FC Barcelona majú záujem o obrancu FC Sevilla Diega Carlosa. Informoval o tom portál sport.es.



Podľa zdroja nemajú Sevilčania v pláne hráča predať, ale jeho zmluva obsahuje výkupnú klauzulu vo výške 75 miliónov eur. V prípade Barcelony by nemuseli vyplatiť celú čiastku, pretože Katalánci chcú do transakcie zahrnúť chorvátskeho stredopoliara Ivana Rakitiča. Brazílčan Carlos prestúpil do Sevilly v roku 2019 z francúzskeho Nantes. Predtým pôsobil v portugalskom Estorile. V tejto sezóne odohral za Sevillu 25 duelov a zaznamenal aj jeden gól.