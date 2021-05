Liverpool a Chelsea do LM, Leicester prehral so Spurs

Londýn 23. mája (TASR) - Futbalisti FC Liverpool a Chelsea Londýn si zahrajú v budúcej sezóne Ligy majstrov. Rozhodlo sa o tom v nedeľnom záverečnom 38. kole anglickej Premier League, "The Reds" doma zdolali Crystal Palace 2:0. Chelsea Londýn síce prehrala na pôde Aston Villy 1:2, ale v jej prospech zahrala domáca prehra Leicestru City s Tottenhamom 2:4.



Pred nedeľou mali istotu účasti v LM majster Manchester City a vicemajster Manchester United, o zvyšné dve miestenky do skupiny elitnej súťaže bojovalo trio Chelsea, Leicester a Liverpool.



O víťazstve Liverpoolu na Anfielde rozhodol Senegalčan Sadio Mane, ktorý sa presadil zblízka po rohovom kope v prvom polčase a v druhom uspel po prihrávke od Mohameda Salaha. Leicester prehral napriek dvom gólom Jammieho Vardyho z pokutových kopov. Hosťom triumf zaistili zásahy kanonierov, Garetha Balea sa v závere presadil dvakrát, pred ním sa to podarilo Harrymu Kaneovi, resp. vlastný gól si dal domáci brankár Kasper Schmeichel.



V nedeľu sa proti sebe vo vzájomnom súboji postavili aj brankári a kolegovia zo slovenskej reprezentácie. V bránke zostupujúceho Fulhamu sa objavil Marek Rodák, v bránke už dávnejšie zachráneného Newcastle tradične Martin Dúbravka. Z víťazstva 2:0 sa napokon tešil Dúbravka.



Majstrovskí "Citizens" sa s vydarenou sezónou rozlúčili domácim vysokým triumfom 5:0 nad Evertonom a dobre sa naladili na finále LM, v ktorom budú budúci týždeň v Porte čeliť Chelsea. Ak v ňom uspejú "The Blues", ako obhajca postúpia do LM aj v nasledujúcom ročníku.



Leicester a West Ham United si zahrajú v skupine Európskej ligy, Spurs majú istotu kvalifikácie v novej Európskej konferenčnej lige. Už dávnejšie bolo známe, že vypadávajúcimi v tejto sezóne budú Fulham, West Bromwich Albion a Sheffield United.