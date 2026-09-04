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Liverpool angažoval francúzskeho mladíka N'Guessana

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Ilustračná snímka. Foto: TASR

N'Guessan je odchovanec Saint-Etienne, za A-tím debutoval v januári 2025.

Autor TASR
Liverpool 4. septembra (TASR) - Anglický futbalový klub FC Liverpool angažoval francúzskeho mladíka Djyliana N'Guessana. Osemnásťročný útočník sa stal kmeňovým hráčom „The Reds“, ale podľa klubovej stránky strávi túto sezónu na hosťovaní v Stade Brest.

N'Guessan je odchovanec Saint-Etienne, za A-tím debutoval v januári 2025. Odohral zaň 13 zápasov a strelil jeden gól. Za sebou má skúsenosti v mládežníckych tímoch francúzskej reprezentácie, vlani bol súčasťou kádra na majstrovstvách sveta hráčov do 20 rokov, kde Francúzi obsadili štvrté miesto.
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