Liverpool angažoval portugalského mladíka Fabia Carvalha z Fulhamu

Londýn 23. mája (TASR) - Vedenie anglického futbalového klubu FC Liverpool sa dohodlo s Fulhamom na prestupe útočníka Fabia Carvalha. "The Reds" chceli angažovať 19-ročného mladíka už v januári, no nestihli pripraviť podklady a zrealizovať lekársku prehliadku do konca prestupového obdobia.



Ako informovala agentúra AFP, portugalský tínedžer podpísal s anglickým vicemajstrom v pondelok päťročný kontrakt. Zmluva s Fulhamom mu vyprší na konci júna, hráčom Liverpoolu sa oficiálne stane od 1. júla 2022. Podľa britských médií zaplatil klub z Anfieldu za prestup Carvalha päť miliónov libier, čiastka sa môže aj s bonusmi vyšplhať až na 7,7 milióna.



Carvalho výrazne pomohol Fulhamu k prvenstvu v druhej najvyššej súťaži The Championship a k postupu do Premier League. V 36 zápasoch skončenej sezóny nastrieľal za tím, ktorého dres oblieka aj slovenský brankár Marek Rodák, desať gólov, pri ôsmich asistoval. V marci absolvoval debut v portugalskej dvadsaťjednotke, predtým na mládežníckej úrovni reprezentoval Anglicko.