Liverpool deklasoval Bournemouth 9:0, vyrovnal rekordné víťazstvo

Manchester City - Crystal Palace 4:2 (0:2)



Góly: 62., 70. a 81. Haaland, 53. Silva - 4. Stones (vlastný), 21. Andersen

FC Liverpool - AFC Bournemouth 9:0 (5:0)



Góly: 3. a 85. Diaz, 31. a 62. Firmino, 6. Elliott, 28. Alexander-Arnold, 45. Van Dijk, 46. Mepham (vlastný), 81. Carvalho

FC Chelsea - Leicester City 2:1 (0:0)



Góly: 47. a 63. Sterling - 67. Barnes, ČK: 28. Gallagher (Chelsea) po 2. ŽK



Brighton & Hove Albion - Leeds United 1:0 (0:0)



Gól: 66. Gross

FC Brentford - FC Everton 1:1 (0:1)



Góly: 85. Janelt - 24. Gordon

FC Southampton - Manchester United 0:1 (0:0)



Gól: 55. Fernandes

Londýn 27. augusta (TASR) - Futbalisti FC Liverpool sa vo 4. kole dočkali prvého ligového triumfu v novej sezóne a vyrovnali najvyššie víťazstvo v histórii Premier League. V sobotu na domácom ihrisku zdolali Bournemouth 9:0. Obhajca titulu Manchester City otočil s Crystal Palace nepriaznivý stav z 0:2 na 4:2, Erling Haaland strelil v rozmedzí 62. a 81. minúty čistý hetrik.Liverpoolčania začali s demontážou hostí už v 3. minúte, keď sa presadil Luis Diaz. O tri minúty neskôr skóroval Harvey Elliott a do prestávky sa presadili ešte Trent Alexander Arnold, Roberto Firmino a Virgil van Dijk. Po zmene strán si dal obranca Chris Mepham vlastný gól a potom opäť trafil Firmino. V 81. minúte namieril presne Fabio Carvalho a o štyri minúty neskôr uzavrel skóre svojím druhým gólom Diaz. Domácim stačilo dvanásť striel na bránku.Rekordné víťazstvo 9:0 predtým dosiahol Manchester United, ktorý 4. marca 1995 zdolal takýmto pomerom Ipswich Town. Tento kúsok zopakoval Leicester 25. októbra 2019, keď zdolal Southampton, a Manchester United zvíťazil 9:0 aj 2. februára 2021 takisto nad Southamptonom. Deväť gólov v jednom zápase dal ešte Tottenham Hotspur, 22. novembra 2009 zvíťazil 9:1 nad Wiganom Athletic." prehrávali doma po prvom polčase 0:2, no po prestávke otočili skóre. Najskôr sa presadil Bernardo Silva a po ňom trikrát za sebou v krátkom časovom slede kanonier Erling Haaland.Chelsea zdolala Leicester 2:1, hoci v 28. minúte dostal Conor Gallagher druhú žltú kartu a musel ísť predčasne pod sprchy. Napriek tomu poslal "" do vedenia Raheem Sterling v 47. minúte a ten istý hráč sa presadil aj o 16 minút neskôr. Hostia dokázali už len znížiť zásluhou Harveyho Barnesa.Manchester United si pripísal druhý triumf v tejto sezóne. Na ihrisku Southamptonu zvíťazil 1:0 vďaka zásahu Bruna Fernandesa v 55. minúte. Hostia mali úvodnú šancu zápasu, no Christian Eriksen v prvom polčase vo vyloženej šanci netrafil. Po prestávke zužitkoval Fernandes skvelý center Dioga Dalota. Domáci mohli vyrovnať po hlavičke Joea Ariba, brankár David de Gea však zachránil hostí vynikajúcim zákrokom.