Liverpool deklasoval Manchester United 5:0

Premier League - 9. kolo:



Manchester United - FC Liverpool 0:5 (0:4)

Góly: 38., 45.+5. a 50. Salah, 5. Keita, 13. Jota, ČK: 60. Pogba (Manchester United)



FC Brentford - Leicester City 1:2 (0:1)

Góly: 60. Jörgensen - 14. Tielemans, 73. Maddison



West Ham United - Tottenham Hotspur 1:0 (0:0)

Góly: 72. Antonio

Manchetser 24. októbra (TASR) - Futbalisti FC Liverpool deklasovali v šlágri 9. kola anglickej Premier League Manchester United na jeho štadióne 5:0. Hetrikom sa na Old Trafford blysol egyptský kanonier Mohamed Salah.V súboji tradičných rivalov z kraja Lancaster zničil v nedeľu Liverpool svojho súpera rýchlymi protiútokmi. Všetkých päť gólov dal po rýchlom prechode pred bránu súpera, štyri už do prestávky. Frustráciu Manchestru podčiarkol v 60. minúte striedajúci Paul Pogba, ktorý uvidel červenú kartu za "šlapák". Na trávniku tak strávil iba štvrťhodinu. United prehrali tretíkrát z uplynulých štyroch duelov a po dobrom štarte do sezóny im patrí aktuálne až 7. priečka. Liverpool naopak naďalej neprehral a na druhom mieste tabuľky stráca bod na vedúcu Chelsea.Súboj popredných londýnskych tímov sa skončil triumfom West Hamu doma nad Tottenhamom 1:0. O jediný gól duelu sa postaral v 72. minúte po rohovom kope jamajský útočník Michail Antonio