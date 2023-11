Liverpool dosiahol cenný bod na pôde City

Londýn 26. novembra (TASR) - Futbalisti Liverpoolu v sobotnom šlágri 13. kola anglickej Premier Leauge s Manchestrom City (1:1) prerušili obhajcovi titulu 23-zápasovú víťaznú sériu na domácom Etihad Stadium. Pozíciu lídra tak po viac ako tretine odohratých zápasov prepustil Arsenalu, ktorý sa nadrel na víťazstvo 1:0 na pôde Brentfordu.



Citizens viedli od 27. minúty zásluhou nórskeho útočníka Erlinga Haalanda. Dvadsaťtriročný kanonier zároveň prekonal ďalší strelecký rekord, keď dosiahol na métu 50 gólov v Premier League rýchlejšie ako ktokoľvek iný v histórii súťaže. Haaland dosiahol tento historický zápis vo svojom 48. stretnutí a prekonal rekord Andyho Colea (65).



Domáci mali miernu hernú prevahu, ktorú mohli využiť v 68. minúte druhým gólom, no dorážke Rubena Diasa predchádzal faul na brankára Alissona Beckera. Hráčov City napokon mohlo mrzieť, že súperovi nedokázali odskočiť na rozdiel dvoch gólov, čo využil v 80. minúte Trent Alexander-Arnold, ktorý strelou k žrdi zariadil deľbu bodov. "Myslím si, že sme prešli testom. Minulý rok nás City zvalcovalo a nemali sme reálnu šancu uspieť. Teraz to bolo z našej strany veľké zlepšenie a príležitosť na úspech sme mali," citovala agentúra AP hlavného trénera Liverpoolu Jürgena Kloppa. Jeho náprotivok Pep Guardiola pre britskú televíziu Sky Sport uviedol, že obhajca titulu chcel vybojovať tri body, no zároveň si uvedomuje kvalitu súpera: "Vieme, aké je to náročné proti nim hrať. Hrali sme naozaj dobre, oni sú šťastní, my o niečo menej. Je to však futbal, napriek tomu som naozaj spokojný a hrdý na svoj tím."



Klopp už pred stretnutím kritizoval rozhodnutie, že sa dôležitý duel bude hrať iba tri dni po tom, čo niekoľko hráčov na oboch stranách hralo v kvalifikácii MS v Južnej Amerike. Stretnutie navyše začalo už 12.30 miestneho času, čím mali hráči ešte menej času na regeneráciu. "Uprednostňujem zápasy v normálnom čase a nie ´na raňajky´," vyhlásil 56-ročný kouč klubu z Anfield Road.



Piaty domáci ligový triumf za sebou zaznamenal Newcastle United. "Straky" na domácej pôde nedali šancu Chelsea, ktorú zdolali 4:1. "The Blues" držali krok a vyrovnaný stav 1:1 do 60. minúty. Práve po hodine hry však hostia stratili koncentráciu a v priebehu necelej minúty inkasovali dvakrát, keď sa presadili Jamaal Lascelles a Joelington. Hostia navyše v 73. minúte prišli o vylúčeného Reecea Jamesa a v 83. minúte zavŕšil presvedčivé víťazstvo domácich Anthony Gordon. "Boli sme príliš mäkkí v každom jednom súboji. Neukázali sme, že hráme o niečo dôležité. To ma naozaj hnevá a som z toho sklamaný," povedal kormidelník Chelsea Mauricio Pochettino.



Na čelo tabuľky najvyššej anglickej súťaže sa tak dostal Arsenal, ktorý v minulej sezóne kraľoval 248 dní, no napokon sa musel v boji o titul skloniť pred City. "Kanonieri" mali počas celého stretnutia v Brentforde územnú prevahu, no na gól si počkali až do úplného záveru. Autorom víťazného presného zásahu bol v 89. minúte Kai Havertz, ktorý si v uplynulých týždňoch vyslúžil kritiku za svoje výkony. "To je na živote to najkrajšie. Keď máte výzvy a musíte ich prekonať, sú to tie najkrajšie momenty. Kai si zaslúžil tento moment, pretože je s ním radosť pracovať. Plne si to zaslúži," poznamenal kouč "kanonierov" Mikel Arteta.