Liverpool doťahuje príchod Jacqueta, k tímu sa má pripojiť po sezóne

Ilustračné foto. Foto: TASR – Jakub Kotian

Jacquet zostane súčasťou účastníka Ligue 1 do konca sezóny v rámci hosťovania.

Autor TASR
Londýn 2. februára (TASR) - Anglický futbalový klub FC Liverpool doťahuje príchod 20-ročného francúzskeho obrancu Jeremyho Jacqueta z francúzskeho Rennes. Podľa informácií BBC a agentúry DPA uspeli „The Reds“ v súboji s Chelsea. Jacquet zostane súčasťou účastníka Ligue 1 do konca sezóny v rámci hosťovania.

Jacquet má v najbližších hodinách po absolvovaní zdravotnej prehliadky podpísať kontrakt do leta 2031, s opciou na ďalší rok. Potenciálna prestupová čiastka vrátane bonusov sa pohybuje okolo 70 miliónov eur. K Liverpoolu by sa mal natrvalo pripojiť pred začiatkom ďalšej sezóny.

Vedenie klubu sa snaží posilniť obranné rady v reakcii na možný odchod Francúza Ibrahima Konateho po konci aktuálneho ročníka.
