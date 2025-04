Liverpool je kúsok od triumfu v Premier League

Londýn 21. apríla (TASR) - Futbalisti Liverpoolu urobili v 33. kole ďalší krok k prvenstvu v anglickej Premier League. Na trávniku Leicesteru zvíťazili 1:0, vďaka čomu si udržali v tabuľke náskok 13 bodov pred Arsenalom. Domáci fanúšikovia zažili v nedeľu dvojnásobné sklamanie, prehra s lídrom súťaže totiž znamenala definitívu zostupu do druhej najvyššej anglickej súťaže.



Leicester vstúpil do prebiehajúceho ročníka ako víťaz Championship a do Premier League sa vrátil po ročnej absencii. Výsledkovo a herne sa však trápil, a už päť kôl pred koncom sezóny sa stal druhým zostupujúcim družstvom. Na konte má po víkende len 18 bodov, na výsledkovej mizérii nič nezmenila ani zmena na poste hlavného trénera. Naposledy naplno bodoval pred takmer troma mesiacmi. „Som veľmi sklamaný z toho, že je to už definitívne. Dúfali sme a bojovali sme, ale v posledných týždňoch sa bodový rozdiel zvyšoval. Nikdy sme sa nevzdali, teraz sa pokúsime čo najlepšie dokončiť sezónu. Budúcu budeme v Championship a mojou úlohou bude urobiť pre klub najlepšie veci,“ uviedol v pozápasovom rozhovore pre BBC domáci tréner Ruud van Nistelrooy.



Liverpool zažíval oveľa príjemnejšie pocity na štadióne King Power. O plný bodový zisk sa postaral Trent Alexander-Arnold, ktorý naskočil do zápasu v 71. minúte v pozícii náhradníka a po približne piatich minútach sa postaral o jediný gól zápasu. Pre krajného obrancu to bolo prvé vystúpenie po zranení od 11. marca. „Bol to pre mňa dôležitý zápas z pohľadu, že sme blízko k zisku titulu a navyše išlo o moje prvé stretnutie po zranení. Teším sa, že som naspäť. V predchádzajúcich týždňoch som tvrdo pracoval, aby som bol fit. Teší ma, že môžem hrať a som šťastný, že som prispel gólom,“ vyjadril sa Alexander-Arnold pre oficiálnu klubovú webstránku.



Spolu so spoluhráčmi urobili ďalší významný krok k tomu, aby ukončili päťročné čakanie na triumf v Premier League. „Teším sa na budúci týždeň. Očakávam, že Arsenal, keďže má veľmi dobrý tím, tak vyhrá počas týždňa, takže to budeme musieť urobiť sami. Prvú šancu dostaneme proti Tottenhamu. Budeme sa koncentrovať na tréningy a pokúsime sa čo najlepšie pripraviť na nášho najbližšieho súpera,“ povedal tréner Liverpoolu Arne Slot na pozápasovej tlačovej konferencii.



Jeho zverenci by sa mohli tešiť z titulu už v stredu večer, ak by sa Crystal Palace podarilo zdolať Arsenal Londýn. Zo zostávajúcich piatich zápasov im stačí k istote titulu získať tri body, respektíve bod pri remíze Palace s Arsenalom, čím by definitívne ukončili štvorročnú nadvládu Manchestru City. „Dominovali sme, ale to sa očakáva, keď idete hrať s Leicesterom. Treba však pochváliť trénera van Nistelrooya, ktorý sa snaží hrať so svojimi zverencami čo najlepšie. Od nás sa očakáva, že si vytvoríme väčšinu šancí, ale veľa sme ich aj zahodili. Bolo fajn, že gól prišiel v momente, keď sme to najviac potrebovali,“ zhodnotil Slot cestu za výhrou 1:0.