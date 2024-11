Liverpool je naďalej stopercentný, Real Madrid zdolal 2:0

Liga majstrov, 5. kolo:



CZ Belehrad - VfB Stuttgart 5:1 (2:1)



Góly: 12. Silas, 31. Krunič, 65. Ivanič, 69. a 88. Radonjič - 5. Demirovič







Sturm Graz - FC Girona 1:0 (0:0)



Gól: 59. Biereth







AS Monaco - Benfica Lisabon 2:3 (1:0)



Gól: 13. Ben Seghi, 67. Magassa - 48. Pavlidis, 84 Cabral, 88. Amdouni ČK: 58. Singo (Mon.) po 2. ŽK







Aston Villa - Juventus Turín 0:0







FC Bologna - OSC Lille 1:2 (0:1)



Gól: 63. Lucumi - 44. a 66. Mukau







Celtic Glasgow - FC Bruggy 1:1 (0:1)



Gól: 60. Maeda - 26. Carter-Vickers (vl.)







Dinamo Záhreb - Borussia Dortmund 0:3 (0:1)



Gól: 42. Gittens, 57. Bensebaini, 90. Guirassy







FC Liverpool - Real Madrid 2:0 (0:0)



Góly: 52. Mac Allister, 77. Gakpo







PSV Eindhoven - Šachtar Doneck 3:2 (0:2)



Góly: 87. a 90. Tillman, 90.+5 Pepi - 8. Sikan, 37. Zubkov. ČK: 69. Pedrinho (Don.) za faul







tabuľka po 5. kole:



1. FC Liverpool 5 5 0 0 12:1 15



2. Inter Miláno 5 4 1 0 7:0 13



3. FC Barcelona 5 4 0 1 18:5 12



4. Borussia Dortmund 5 4 0 1 16:6 12



5. Atalanta Bergamo 5 3 2 0 11:1 11



6. Bayer Leverkusen 5 3 1 1 11:5 10



7. FC Arsenal 5 3 1 1 8:2 10



8. AS Monaco 5 3 1 1 12:7 10



---------------------------------------------



9. Aston Villa 5 3 1 1 6:1 10



10. Sporting Lisabon 5 3 1 1 10:7 10



11. Stade Brest 5 3 1 1 9:6 10



12. OSC Lille 5 3 1 1 7:5 10



13. Bayern Mníchov 5 3 0 2 12:7 9



14. Benfica Lisabon 5 3 0 2 10:7 9



15. Atletico Madrid 5 3 0 2 11:9 9



16. AC Miláno 5 3 0 2 10:8 9



17. Manchester City 5 2 2 1 13:7 8



18. PSV Eindhoven 5 2 2 1 10:7 8



19. Juventus Turín 5 2 2 1 7:5 8



20. Celtic Glasgow 5 2 2 1 10:10 8



21. Feyenoord Rotterdam 5 2 1 2 10:13 7



22. FC Bruggy 5 2 1 2 4:7 7



23. Dinamo Záhreb 5 2 1 2 10:15 7



24. Real Madrid 5 2 0 3 9:9 6



---------------------------------------------



25. Paríž Saint-Germain 5 1 1 3 3:6 4



26. Šachtar Doneck 5 1 1 3 4:8 4



27. VfB Stuttgart 5 1 1 3 4:11 4



28. Sparta Praha 5 1 1 3 5:14 4



29. Sturm Graz 5 1 0 4 2:6 3



30. FC Girona 5 1 0 4 4:9 3



31. CZ Belehrad 5 1 0 4 9:17 3



32. RB Salzburg 5 1 0 4 3:15 3



33. FC Bologna 5 0 1 4 1:7 1



34. RB Lipsko 5 0 0 5 4:10 0



35. SLOVAN BRATISLAVA 5 0 0 5 4:18 0



36. Young Boys Bern 5 0 0 5 2:17 0



Bratislava 27. novembra (TASR) - Futbalisti FC Liverpool zvíťazili v šlágri 5. kola hlavnej fázy Ligy majstrov nad Realom Madrid 2:0. Naďalej sú na čele tabuľky bez straty bodu a so skóre 12:1. Real má na konte iba šesť bodov a je na hrane postupu do vyraďovacej fázy.Liverpool išiel do vedenia v úvode druhého polčasu, keď sa Alexis Mac Allister dostal za obranu súpera a strelou do protipohybu brankára Thibauta Courtoisa otvoril skóre. Hostia mohli vyrovnať z pokutového kopu, ale brankár domácich Caoimhin Kelleher vystihol smer strely Kyliana Mbappeho k pravej žrdi. Ani Liverpool však nepremenil penaltu, zakončenie Mohameda Salaha sa obtrelo o ľavú žrď. "The Reds" však o sedem minút upokojil Cody Gakpo gólom na 2:0. Anglický tím zdolal španielsky veľkoklub prvýkrát od roku 2009.O zriedkavý obrat sa postarali hráči PSV Eindhoven, ktorí ešte v 87. minúte prehrávali 0:2, no dvomi gólmi Malika Tillmana vyrovnali na 2:2 a šok pre Doneck dokonal v piatej minúte nadstaveného času Ricardo Pepi gólom na 3:2.Hráči Benficy Lisabon sa postarali o prvú prehru AS Monako v súťaži. Na trávniku súpera triumfovali 3:2. K víťazstvu im pomohla aj početná výhoda od 58. minúty. Monaco v nej síce odskočilo súperovi gólom Soungoutoua Magassu na 2:1, no záverečná desaťminútovka patrila hosťom. Arthur Cabral v 84. minúte vyrovnal na 2:2 a Zeki Amdouni o štyri minúty dokonal obrat Benficy.Futbalisti Sturm Graz zvíťazili nad FC Girona 1:0 a získali tým prvé tri body do tabuľky, v ktorej sa vyrovnali práve Girone. Oba tímy majú po piatich dueloch bilanciu jedno víťazstvo a štyri prehry. O triumfe rakúskeho tímu rozhodol gól Miku Bieretha z 59. minúty.Z prvého víťazstva sa tešili aj hráči CZ Belehrad. Na domácom trávniku si poradili so Stuttgartom presvedčivo 5:1. Pre nemecký tím to bola druhá prehra za sebou, po ktorej má v tabuľke štyri body.V zápase Celtic Glasgow - FC Bruggy viedli hostia 1:0 po kurióznom vlastnom góle Camerona Cartera-Vickersa, ktorý si v 26. minúte nerozumel s brankárom Kasperom Schmeichelom. Poslal mu prihrávku smerom k bráne v čase, keď ju Schmeichel čakal do strany a už nestihol zabrániť gólu. Domáci napokon v druhom polčase vyrovnali na konečných 1:1.