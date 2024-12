Liverpool je naďalej stopercentný, v Girone zvíťazil 1:0

Anthony Ralston z tímu Celtic počas futbalového zápasu Ligy majstrov medzi Dinamom Záhreb a Celticom, v utorok 10. decembra 2024. Foto: TASR/AP

Liga majstrov, 6. kolo:



FC Girona - FC Liverpool 0:1 (0:0)



Gól: 63. Salah (11 m)







Dinamo Záhreb - Celtic Glasgow 0:0



Bratislava 10. decembra (TASR) - Futbalisti FC Liverpool naplno bodovali aj v šiestom zápase hlavnej fázy Ligy majstrov. Na ihrisku Girony triumfovali 1:0 po tom, čo Mohammed Salah skóroval z pokutového kopu v 63. minúte. Na čele tabuľky sú s 18 bodmi a so skóre 13:1. Girona prehrala v LM piaty zápas so šiestich, triumfovať dokázala iba nad Slovanom Bratislava (2:0).Prvý polčas priniesol vyrovnaný futbal so sľubnými gólovými príležitosťami na oboch stranách. Napriek tomu diváci gól nevideli a dočkali sa ho až po hodine hry. Donny van de Beek v šestnástke fauloval Luisa Diaza a hoci hlavný rozhodca najskôr nechal plynúť hru, po dodatočnej porade s VAR ukázal na biely bod. Salah poslal loptu z penalty k pravej žrdi, brankár Paulo Gazzaniga zvolil ľavú. Domáci sa snažili o vyrovnanie, Liverpool hrozil z brejkov, no ďalší gól už nepadol.V zápase medzi Dinamom Záhreb a Celticom Glasgow sa zrodila bezgólová remíza. Chorvátsky tím má po šiestich zápasoch bilanciu 2-2-2 a na konte 8 bodov. Celtic tretíkrát remizoval a v tabuľke má 9 bodov.