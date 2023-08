Liverpool je pripravený zaplatiť rekordnú sumu za Ekvádorčana Caiceda

Liverpool 11. augusta (TASR) - Anglický klub FC Liverpool je pripravený zaplatiť rekordnú prestupovú sumu v histórii britského futbalu. Do príchodu ekvádorského stredopoliara Moisesa Caiceda z Brightonu je ochotný investovať 110 miliónov libier (asi 128 mil. eur). Liverpool súhlasil s požiadavkou Brightonu, potvrdil v piatok tréner Jürgen Klopp. Hráč by mal v piatok absolvovať lekársku prehliadku.



Dvadsaťjedenročný Caicedo prišiel do Brightonu v roku 2021 z ekvádorského Independiente del Valle iba za štyri milióny libier. Jesennú časť sezóny 2021/2022 strávil na hosťovaní v belgickom Beerschote, v minulom ročníku už absolvoval v drese Brightonu 37 duelov v Premier League a dal jeden gól. Za Ekvádor hral aj na vlaňajších MS v Katare, celkovo má v národnom drese už 32 štartov a tri presné zásahy.



O jeho služby mala v letnom prestupovom období eminentný záujem aj Chelsea, ale avizovaná prestupová čiastka sa jej zdala privysoká. Predchádzajúci britský prestupový rekord drží práve Chelsea, ktorá za príchod Enza Fernandeza z Benficy zaplatila v januári 107 miliónov libier.



"Môžem potvrdiť, že dohoda s Brightonom je na svete a čakáme na definitívu o transfere. Sme klub, ktorý nemá nekonečné zdroje, no neočakávali sme letné odchody Hendersona a Fabinha a museli sme zareagovať. Uvidíme, či to bude náš posledný obchod v tomto prestupovom období. Počkajme, čo sa stane v najbližších hodinách alebo dňoch," povedal Klopp pre britské médiá.