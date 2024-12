Liverpool je vďaka Salahovi stopercentný, Inter prvýkrát inkasoval

Girona/Leverkusen 11. decembra (TASR) - Egyptský futbalista Mohamed Salah zabezpečil Liverpoolu triumf aj v šiestom zápase hlavnej fázy Ligy majstrov. Priebežný líder anglickej Premier League zvíťazil na pôde Girony 1:0 a po 6. kole zostal ako jediný tím bez prehry. Prvýkrát nebodovala Atalanta a aj Inter Miláno, ktorý neuspel na ihrisku Bayeru Leverkusen (0:1) a inkasoval prvý gól v tejto sezóne najprestížnejšej európskej klubovej súťaže.



"The Reds" sa od úvodu sezóny prezentujú výbornou hrou pod vedením nového trénera Arneho Slota. Holandský nástupca úspešného Jürgena Kloppa doviedol svoj tím v doterajšom priebehu ročníka k 19 víťazstvám a dvom remízam vo všetkých súťažiam. Jedinú prehru zaznamenalo mužstvo z Anfield Road ešte 14. septembra v ligovom stretnutí proti Nottinghamu Forest (0:1). Prvý polčas priniesol vyrovnaný futbal so sľubnými gólovými príležitosťami na oboch stranách. Napriek tomu diváci gól nevideli a dočkali sa ho až po hodine hry. Donny van de Beek v šestnástke fauloval Luisa Diaza a hoci hlavný rozhodca najskôr nechal plynúť hru, po dodatočnej porade s VAR ukázal na biely bod. Salah poslal loptu z penalty k pravej žrdi, brankár Paulo Gazzaniga zvolil ľavú. Pre Egypťana to bol 50. presný zásah v Lige majstrov. Domáci sa snažili o vyrovnanie, Liverpool hrozil z brejkov, no ďalší gól už nepadol.



"Ak sa ma spýtate na všetkých šesť zápasov, som naozaj spokojný so všetkými výsledkami. Z tohto výkonu však nie som nadšený. Nemali sme nad stretnutím takmer žiadnu kontrolu, možno druhý polčas bol o niečo lepší," uviedol Slot podľa AFP. Po dvojmesačnej pauze zavinenej zranením sa predstavil v bránke anglického tímu Alisson Becker. Brazílčan dosiahol sedem zákrokov a výrazne pomohol tímu. "Hráči možno chceli zistiť, ako je naozaj fit, preto mu dali toľko práce," žartoval holandský kouč a dodal: "Alisson je pre tento klub už niekoľko rokov veľmi dôležitý a ukázal, že je podľa mňa jeden z najlepších brankárov na svete." Liverpool má vďaka triumfu veľmi blízko k zaisteniu si priameho postupu do osemfinále, ale aj k prvému miestu v tabuľke.



Girona prehrala v LM piaty zápas so šiestich, triumfovať dokázala iba nad Slovanom Bratislava (2:0). V tabuľke je mimo miest zaručujúcich postup do vyraďovacej fázy a budúci rok ju ešte čakajú stretnutia s AC Miláno a Arsenalom. "Vytvorili sme si dobré situácie, ale nedokázali sme skórovať. Napriek tomu som veľmi hrdý na výkon hráčov. Bol to od nás veľmi dôstojný zápas, nasadenie tímu bolo na najvyššej úrovni. Postup sa zdá byť ďaleko, ale pokiaľ bude čo i len najmenšia šanca, budeme o ňu bojovať," povedal podľa Európskej futbalovej únie (UEFA) tréner domácich Michel.



Inter bol pred 6. kolom hlavnej fázy jediný tím, ktorý ešte ani raz neinkasoval. Úradujúci taliansky majster bol dlho k predĺženiu tejto série, ale na trávniku Leverkusenu dostal gól v 90. minúte po zakončení Nordiho Mukieleho. "Neboli sme dostatočne dobrí v útoku. Neukázali sme dosť na to, aby sme zdolali mužstvo s ich kvalitami. Cieľom však zostáva priamy postup cez umiestnenie v najlepšej osmičke a ten je stále možný. Leverkusen hral dobre a vo vysokom tempe. To, že gól padol tak blízko ku koncu, je, samozrejme, trpké," skonštatoval kormidelník hostí Simone Inzaghi.



Leverkusen vyhral aj tretí domáci zápas v ligovej fáze bez inkasovaného gólu a posunul sa v tabuľke na druhé miesto. V stretnutí, v ktorom bolo veľmi málo šancí, rozhodol záver. Po centri Floriana Wirtza z ľavej strany nastal zmätok v obrane súpera a lopta sa dostala k francúzskemu obrancovi, ktorý prestrelil Yanna Sommera. "Som veľmi šťastný. Nielen pre gól, ale aj preto, že toto víťazstvo je pre nás nesmierne dôležité. Verili sme, že skórujeme. Nakoniec sme boli odmenení za tvrdú prácu. Zaslúžili sme si to," zdôraznil Mukiele, hráč zápasu podľa UEFA. Triumf potešil aj trénera Xabiho Alonsa: "Skvelý výsledok proti špičkovému tímu. Ukázali sme dobrú vyspelosť, počkali sme si na svoju šancu a využili ju." Kouč domácich po stretnutí vyzdvihol aj výkon pravého obrancu Mukieleho: "Nordi sa adaptuje čoraz lepšie a môže nám dodať ďalšiu kvalitu."