Liverpool má na čele 13-bodový náskok, Slot vyzdvihol mentalitu

Liverpool 27. februára (TASR) - Futbalisti FC LIverpool sú opäť bližšie k zisku anglického titulu. V 27. kole Premier League zdolali Newcastle United 2:0 a na čele tabuľky majú už 13-bodový náskok pred Arsenalom. "Kanonieri", ktorí odohrali o zápas menej, remizovali na pôde Nottinghamu Forest 0:0.



Tréner Liverpoolu Arne Slot po triumfe nad Newcastlom vyzdvihol víťaznú mentalitu svojho tímu. "Uplynulé zápasy boli pre hráčov skúškami mentálnej odolnosti. Dokázali si zachovať chladnú hlavu. Robili na ihrisku tie správne veci, súperom poriadne znepríjemnili život a výsledkom je 13-bodový náskok," pochvaľoval si holandský kormidelník.



Autorom víťazného gólu bol v 11. minúte Dominik Szoboszlai, voľného spoluhráča našiel v pokutovom území Luis Díaz. Triumf "The Reds" spečatil po zmene strán Alexis Mac Allister. V bránke hostí dostal opäť prednosť Nick Pope na úkor Slováka Martina Dúbravku, ktorý podržal "straky" počas Angličanovej vynútenej pauzy spôsobenej zranením kolena.



Newcastle zostal v tabuľke na šiestom mieste o dva body za Chelsea. "Nemyslím si, že to bol z našej strany zlý výkon, dva inkasované góly však mrzia. Pri oboch situáciách sme nepokryli nebezpečných hráčov Liverpoolu, ktorí adresovali výborné prihrávky do pokutového územia. Aj my sme si vypracovali šance, v koncovke nám však chýbala presnosť," priznal kouč Newcastlu Eddie Howe.



Arsenal počas celého duelu nedokázal nájsť kľúč k prekonaniu defenzívy Nottinghamu. "Chýbala nám iskra a moment prekvapenia pri zakončení. Dominovali sme v držaní lopty, no nedokázali sme si poradiť s dobre organizovanou obranou Nottinghamu. Musíme častejšie strieľať na bránku," zdôraznil tréner Arsenalu Mikel Arteta. ktorý napriek výraznej strate na Liverpool ešte nevzdáva boj o titul. "Zopakujem to, čo som hovoril už pred týždňom či pred niekoľkými mesiacmi. Musíme vyhrávať zápasy, získať čo najviac bodov a čakať na zakopnutia našich konkurentov "



Tréner Nottinghamu Nuno Espirito Santo bol s deľbou bodov v zápase s Arsenalom spokojný. "Lesníci" si udržali tretiu priečku v tabuľke "Najdôležitejšie je, že po zápasoch, v ktorých sme inkasovali veľa gólov, sme si dokázali udržať čisté konto. Pevná obrana je v dnešnom futbale základ úspechu, bez nej nemáte šancu dosahovať dobré výsledky."