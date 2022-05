Liverpool mieri za tretím finále za päť rokov, Villarreal sa nevzdáva

odveta semifinále Ligy majstrov 2021/2022 - UTOROK 3. mája, 21.00 SELČ:



Villarreal CF - FC Liverpool /prvý zápas: 0:2, rozhodca: Danny Makkelie (Hol.)/

Bratislava 2. mája (TASR) - Futbalisti Liverpoolu smerujú do tretieho finále Ligy majstrov za uplynulých päť rokov a stále majú šancu na zisk štyroch trofejí, čo sa v histórii anglického futbalu ešte nestalo. "The Reds" zvíťazili v úvodnom semifinále nad Villarrealom 2:0 a pred utorňajšou odvetou (21.00 h) na pôde španielskeho klubu sú v pozícii veľkého favorita na postup.Zverenci trénera Jürgena Kloppa v prvom zápase jednoznačne dominovali, čo dokumentujú aj štatistiky. Držanie lopty bolo 71%:29% v ich prospech, strely 20:1 a na bránku 5:1. Obrana španielskeho tímu odolávala do 52. minúty, keď si Pervis Estupinan zrazil do bránky center Jordana Hendersona. Už o 133 sekúnd neskôr zvýšil na 2:0 Sadio Mane po prihrávke Mohameda Salaha. "," povedal Klopp, ktorého zverenci strelil v prebiehajúcej sezóne vo všetkých súťažiach už 136 gólov. V tomto ročníku zároveň ani raz v 56 vystúpeniach neprehrali dvojgólovým alebo vyšším rozdielom. Aj táto štatistika nahráva ich postupu do finále."Červení" sú stále v hre o historický zisk štyroch veľkých trofejí v jednej sezóne. Triumfovali už v Ligovom pohári, v najvyššej anglickej súťaži zaostávajú o jediný bod za vedúcim Manchestrom City a 14. mája sa vo finále FA Cupu stretnú s FC Chelsea. O dva týždne neskôr je na Stade de France na programe finále LM, v ktorom môže byť ich súperom práve Manchester City. V prvom semifinálovom zápase zdolal Real Madrid 4:3.Klopp nechal cez víkend oddychovať viacerých hráčov. Pri výhre nad vo forme hrajúcim Newcastlom 1:0 nastúpili len z lavičky Mohamed Salah, Fabinho a Thiago Alcantara, Ibrahima Konate či Trent Alexander-Arnold nehrali vôbec. "" povedal pre oficiálnu stránku obranca Joe Gomez. Klopp priviedol anglický klub k víťazstvu v najprestížnejšej európskej klubovej súťaži v roku 2019. Rok predtým prehral Liverpool pod jeho taktovkou vo finále s Realom Madrid.Villarreal v prebiehajúcej sezóne LM vyradil Juventus Turín i Bayern Mníchov, no defenzívna taktika trénera Unaia Emeryho neslávila proti Liverpoolu úspech. Po prehre 0:2 sa na ňu nemôže spoliehať ani v domácej odvete a musí otvoriť hru. Na Estadio de la Cerámica sa mu to však darí, v 17 ligových dueloch strelil Villarreal 38 gólov a v najvyššej španielskej súťaži sa v tomto ukazovateli delí o prvé miesto s ďalším semifinalistom LM Realom Madrid. Doma skóroval aj proti Bayernu (1:0) a Juventusu (1:1). "" povedal Emery.Aj ten vo víkendovom zápase nechal odpočívať viacerých hráčov, no jeho zverenci prehrali v Alavese 1:2 a štyri kolá pred koncom súťaže im patrí až 7. priečka. "" dodal Emery.