Liverpool mohol ísť na čelo, Klopp hovorí o vplyve zápasov s United

Londýn 15. apríla (TASR) - Futbalový Liverpool predĺžil v nedeľu svoje nepriaznivé obdobie na domácej i európskej scéne. Na Crystal Palace nestačil 0:1 a bez víťazstva je tak už tri zápasy. Nevyužil prehru Arsenalu s Aston Villou (0:2) a namiesto posunu na čelo tabuľky je na treťom mieste so stratou dva body na vedúci Manchester City.



Prvý triumf od februára zaistil pre svoj tím Eberechi Eze po výstavnej akcii po ľavom krídle a prízemnej strele. Blízko k zvýšeniu bol Jean-Philippe Mateta, ktorý v úniku prekonal Alissona, no loptu vykopol z bránkovej čiary Andrew Robertson. Potom začal tlak domácich, ktorému odolala defenzíva Crystal Palace aj so šťastím. Najväčšie šance mali zblízka Luis Diaz a Darwin Nunez, ktorých pokusy zlikvidoval brankár Dean Henderson. Niekoľko kľúčových zákrokov predviedol aj jeho náprotivok Alisson a stretnutie sa skončilo 1:0 v prospech hostí.



Podľa domáceho trénera Jürgena Kloppa poznačila jeho tím remíza 2:2 na pôde Manchestru United z minulého týždňa i marcová prehra s rovnakým súperom vo štvrťfinále Anglického pohára FA. "Reds" vtedy podľahli súperovi 3:4 po predĺžení. Nedeľnému zápasu predchádzala prekvapivá prehra v prvom štvrťfinále Európskej ligy s Atalantou Bergamo (0:3). "Nie som si stopercentne istý, ako sme sa vyrovnali so zápasmi proti United. To je možno trocha problém. Prehrali sme tam pohárový zápas a bola to katastrofa, pretože sme boli lepší. Potom sme tam remizovali, ale aj vtedy sme boli lepší," povedal Klopp podľa agentúry DPA. Dodal, že jeho hráči neopakovali chyby z Old Trafford, no zároveň od nich neprišla reakcia na dva neuspokojivé výsledky v krátkom čase: "Problémy, ktoré sme mali v zápasoch s United, boli úplne iné. Prehrali sme tam viac ako zápas a očakávali sme reakciu."



Svoj tím skritizoval aj za inkasovaný gól, keď lopta prešla cez štyroch hráčov až k voľnému Ezemu na hranicu päťky, ktorý vystrelil z prvej. "K inkasovanému gólu, Eze bol v šestnástke úplne voľný, to sa nemôže stávať. Boli aj ďalšie momenty, kde sme jednoducho nedržali spolu. V druhom polčase to bola dobrá domáca hra, mali sme mnoho šancí, z ktorých mohol byť gól. Nakoniec to však nestačilo, musíme si to priznať," pokračoval Klopp. Vyjadril sa aj k súboju o titul: "Nie som hlúpy a odpoveď je pomerne ľahká. Pokiaľ budeme hrať ako v prvom polčase, nemáme prečo vyhrať ligu. Ak to bude tak, ako v druhom, môžeme vyhrávať zápasy."



Crytsal Palace vyhral prvýkrát po piatich zápasoch a len druhý raz pod vedením nového trénera Olivera Glasnera. "Je to fantastické víťazstvo, gratulujem svojmu tímu za výkon v prvom polčase, šance ktoré si vytvoril a za zápal i prístup v druhom dejstve. V Deanovi sme dnes mali skvelého brankára a obrana ukázala veľké odhodlanie. To je dôvod, prečo sme si udržali čistý štít," povedal rakúsky tréner. Jeho tím je momentálne na štrnástom mieste, o bod pred Brentfordom, ktorý má zápas k dobru. Do konca sezóny zostáva päť kôl a Crystalu Palace chýba sedem bodov na tradičnú 40-bodovú métu, ktorá by mala zaistiť bezpečie pred zostupom.



V ďalšom nedeľnom zápase nedokázal Arsenal predĺžiť svoju šnúru ligových víťazstiev, ktorú ťahal od začiatku roka. S Aston Villou, ktorá mieri prvýkrát od roku 1983 do Ligy majstrov, prehral 0:2. Manchester City si tak zaistil vedenie v tabuľke už v sobotu, keď vyhral proti nováčikovi z Lutonu 5:1.



O dva góly na Emirates Stadium sa postarali Ollie Watkins a Leon Bailey. Prvý menovaný má v tejto sezóne už 19 gólov, čo je len o jeden menej než vedúci kanonier ligy Erling Haaland z ManCity. "Nikto nepredpokladal sériu, ktorú sme mali od januára. Dnes sa skončila, je potrebný reštart. Myslím si, že ešte prídu nečakané zmeny. Tri neuveriteľné tímy sú v trojboji a ako ste dnes videli, Premier League môže priniesť čokoľvek," zhodnotil stredopoliar Declan Rice z Arsenalu.



Jeho tím mal skvelý prvý polčas a proti Leandrovoi Trossardovi sa vyznamenal aj brankár hostí Emiliano Martinez. Ten pôsobil osem rokov v londýnskom klube, väčšinu času však strávil na hosťovaniach a za "Gunners" odohral dokopy len 38 zápasov. Rok a pol na lavičke Arsenalu strávil aj jeho terajší tréner Unai Emery. "Vo všeobecnosti nie sme konzistentní, ale dnes sme boli," zhodnotil tréner.