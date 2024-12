Liverpool na čele so 7-bodovým náskokom, tréner Slot krotí eufóriu

Liverpool 27. decembra (TASR) - Tréner futbalového Liverpoolu Arne Slot naďalej krotí eufóriu, hoci jeho zverenci po štvrtku zvýšili svoj náskok ma čele tabuľky Premier League na sedem bodov, pričom majú zápas k dobru. Liverpool zvíťazil nad trápiacim sa Leicestrom 3:1. Druhá Chelsea prekvapivo prehrala s Fulhamom 1:2. Manchester City remizoval s Evertonom 1:1, obhajcovia titulu nezvíťazili vo štvrtom ligovom zápase v sérii a v priebežnom poradí sa prepadli na siedme miesto.



Napriek rastúcim očakávaniam fanúšikov Liverpoolu z možnosti získať ďalší titul si Slot zachováva realistický pohľad. "Keď ste v tomto športe tak dlho ako hráči a ja, tak 20 duelov pred koncom sezóny sa na to nepozeráte ako na hotovú vec. Pred nami je ešte veľa výziev. Zranenia a trochu smoly môžu postihnúť každý tím. Je príliš skoro na oslavy, aj keď je príjemné byť tam, kde sme teraz. Nezvíťazili sme ľahko ani v jednom zápase. Preto ideme krok za krokom, hoci si uvedomujeme naše postavenie v tabuľke," povedal Slot podľa AFP.



Do zápasu lepšie vstúpili hostia. V 6. minúte hry zaskočil fanúšikov na Anfielde Jordan Ayew, ktorý si loptu prevzal vo vnútri šestnástky a vystrelil do ľavého rohu siete. Domáci vyrovnali v nadstavení prvého polčasu zásluhou Codyho Gakpa, ktorý presne zakončil z pokutového územia. Favorita poslal do vedenia strelou zo šestnástky Curtis Jones, stredopoliar odohral 100. duel v Premier League. V 82. minúte spečatil triumf domácich egyptský reprezentant Mohamed Salah po strele zvnútra veľkého vápna. Liverpool tak zvíťazil po trinásty raz v sezóne.



Tréner hosťujúceho tímu Ruud van Nistelrooy vyjadril presvedčenie, že jeho tím držal krok so súperom až do gólu Salaha. "Myslím si, že sme boli dlho v hre o body. Stav 3:1 bol zlomový bod pre nás, vtedy bolo už jasné, že nemáme šancu na bodový zisk. V 60. minúte si spomínam na šancu Dakku na vyrovnanie, takže stále sme mohli dosiahnuť prekvapenie. Začali sme dobre, dali sme rýchly gól. Ale ak hovoríme o rozhodujúcom momente, bol ním rozhodne Salahov gól," povedal van Nistelrooy.



Kormidelník Leicestru nechal brankára Dannyho Warda mimo zostavy po jeho slabom výkone proti Wolverhamptonu. "Zmena na poste brankára bola nevyhnutná. Rozhovor s Wardym bol pôsobivý, jeho prístup a ochota pomôcť tímu ukázali jeho profesionalitu. Bol to pre neho ťažký moment, ale sme profesionáli aj ľudia. Keď sa frustrácia fanúšikov sústredí na jedného hráča, je to zložité," dodal van Nistelrooy.



"Citizens" stratili ďalšie body, keď doma remizovali s Evertonom 1:1. V 53. minúte mal šancu na víťazný gól Erling Haaland z pokutového kopu, ale Jordan Pickford ho vychytal. Štvornásobní obhajcovia titulu vyhrali len jeden z uplynulých 13 zápasov vo všetkých súťažiach. Kouč Pep Guardiola priznal, že v januárovom prestupovom období bude musieť podpísať nových hráčov. "Januárové prestupové okno je zložité, ale aj hráči vedia, že musíme káder doplniť o nové mená," povedal Guardiola, ktorý sa v tejto sezóne musel zaobísť bez množstva kľúčových opôr vrátane držiteľa Zlatej lopty Rodriho.



Chelsea po minulotýždňovej bezgólovej remíze s Evertonom stratila body aj proti Fulhamu. "The Blues" išli do vedenia v 16. minúte po góle Cola Palmera. V 82. minúte však vyrovnal Harry Wilson a napokon o triumf hostí sa postaral Rodrigo Muniz. Fulham zvíťazil na Stamford Bridge prvýkrát po 45 rokoch.